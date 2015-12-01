На жительницу Запорожья напали ночью во дворе дома в Коммунарском районе.
К ней подбежал мужчина и выхватил сумку, в которой лежали деньги, документы и другие вещи. По словам пострадавшей, ее ущерб составил 1150 гривен.
Как выяснили сотрудники полиции, грабеж совершил 46-летний житель Вольнянского района. Запорожанка опознала нападавшего. У задержанного нашли украденные вещи, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области вор из сейфа унес 54 тыс грн.
Читайте также: В Запорожье вора доставали из вентиляционной трубы.
К ней подбежал мужчина и выхватил сумку, в которой лежали деньги, документы и другие вещи. По словам пострадавшей, ее ущерб составил 1150 гривен.
Как выяснили сотрудники полиции, грабеж совершил 46-летний житель Вольнянского района. Запорожанка опознала нападавшего. У задержанного нашли украденные вещи, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области вор из сейфа унес 54 тыс грн.
Читайте также: В Запорожье вора доставали из вентиляционной трубы.
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