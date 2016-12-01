68-летний житель Бердянска стал жертвой мошенника-полицейского.
Утром на домашний телефон мужчины позвонил человек, который назвался правоохранителем и сообщил, что его сын попал в полицию. Доброжелатель предложил решить вопрос по-хорошему, т.е. за деньги, на что доверчивый пенсионер тут же согласился. Прямо возле своего дома встревоженный отец отдал незнакомцу 20 тыс. грн.
Когда мужчина позвонил сыну, то был шокирован тем, что он на работе и не попадал в неприятности.
Ведутся поиски афериста, сообщает ОК ГУ Нацполициии в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожцам поступают тревожные звонки из банка.
Читайте также: В Запорожской области самозванка нажилась на старушке.
Утром на домашний телефон мужчины позвонил человек, который назвался правоохранителем и сообщил, что его сын попал в полицию. Доброжелатель предложил решить вопрос по-хорошему, т.е. за деньги, на что доверчивый пенсионер тут же согласился. Прямо возле своего дома встревоженный отец отдал незнакомцу 20 тыс. грн.
Когда мужчина позвонил сыну, то был шокирован тем, что он на работе и не попадал в неприятности.
Ведутся поиски афериста, сообщает ОК ГУ Нацполициии в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожцам поступают тревожные звонки из банка.
Читайте также: В Запорожской области самозванка нажилась на старушке.
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