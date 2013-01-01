Мужчина, совершивший грабеж на вокзале "Запорожье-1", вместо наказания с испытанием проведет за решеткой четыре года.
Прокуратура обжаловала приговор Коммунарского райсуда, согласно которому, мужчина с пятью судимостями за совершение грабежа получил наказания с испытанием.
Позицию прокуратуры поддержал апелляционный суд, который приговорил грабителя к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", двух запорожцев будут судить за крупные махинации с деньгами.
Читайте также: В Мелитополе в очередной раз заминировали вокзал.
Прокуратура обжаловала приговор Коммунарского райсуда, согласно которому, мужчина с пятью судимостями за совершение грабежа получил наказания с испытанием.
Позицию прокуратуры поддержал апелляционный суд, который приговорил грабителя к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", двух запорожцев будут судить за крупные махинации с деньгами.
Читайте также: В Мелитополе в очередной раз заминировали вокзал.
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