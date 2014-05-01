Бердянские предприниматели-перевозчики сделают 31 декабря жителям города подарок. На каждом маршруте будет пущен новогодний фаэтон.
Как обещают, его легко будет заметить, так как он будет соответствующего праздничного вида. В фаэтоне горожанам обещают создавать новогоднее настроение, а самое главное – проезд в таком фаэтоне будет совершенно бесплатным для всех категорий пассажиров.
Работать на маршрутах такие фаэтоны будут с 9 до 17 часов.
Работа маршрутных автобусов в Бердянске в последний день декабря будет продлена на один час. 1 января транспорт, как обычно, начнет свою работу с 6 утра. Но движение автобусов будет осуществляться с интервалом в полчаса, затем он будет сокращен до 20 минут и с 11 часов автобусы начнут перевозить пассажиров по привычному графику.
Источник: Город
Как обещают, его легко будет заметить, так как он будет соответствующего праздничного вида. В фаэтоне горожанам обещают создавать новогоднее настроение, а самое главное – проезд в таком фаэтоне будет совершенно бесплатным для всех категорий пассажиров.
Работать на маршрутах такие фаэтоны будут с 9 до 17 часов.
Работа маршрутных автобусов в Бердянске в последний день декабря будет продлена на один час. 1 января транспорт, как обычно, начнет свою работу с 6 утра. Но движение автобусов будет осуществляться с интервалом в полчаса, затем он будет сокращен до 20 минут и с 11 часов автобусы начнут перевозить пассажиров по привычному графику.
Источник: Город
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