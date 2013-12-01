В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Запорожья, Энергодара, Васильевки, Днепрорудного, Днепра, Никополя и Марганца. Медали разыгрывали в трех возрастных категориях: 2002 г.р. и младше, 99 г.р., а так же 2000-2001 г.р." Мы проводим эти соревнования регулярно, и стараемся поддерживать их как можем. На следующий год они уже внесены во всеукраинский календарь. Это дает турниру немножко другой статус – становится более признанными, - рассказывает директор СДЮШОР " Металлург " по легкой атлетике Владимир Самоленко, - Мы много лет проводили этот турнир, он назывался " Рождественские старты " . А после 2012 года, когда наши девочки стали бронзовыми призерами Олимпийских Игр в Лондоне, мы решили, что эти соревнования будут на призы наших чемпионок.Изюминкой нынешнего турнира стало денежное вознаграждение, которое федерация легкой атлетики Запорожской области установила, за выполнение определенных нормативов на дистанциях 60 м, 100 м, 300 м, 1000 м.Обладателями премий стали Ольга Борисенко (Запорожская обл.), 60 м - 7,65; Анастасия Лебедь (Днепропетровская обл.), 1000 м - 2.51,93; Елизавета Новицкая (Запорожская обл.), 60 м (девушки) - 8,10; Евгений Кузнецов (Днепропетровская обл.), 1000 м - 2.29,31; Анна Орлова (Днепропетровская обл.), 600 м (девушки) - 1.41,80.Так же впервые были разыграны медали в беге на 60 м с барьерами. Их обладателями стали среди спортсменов до 18 лет – Матвейчик Дарья (9.83) и Владислав Ковбень(9.52) (оба - Днепропетровская обл).В беге на 60 м лучшие результаты продемонстрировали запорожцы Елизавета Новицкая (8.10),Ольга Борисенко (7.65), Роман Кравцов (6.95), и Никита Штацкий из Днепра (7.35)На 300-метровке первыми финишировали гости из Днепра Татьяна Кайсен (42.79), Дарья Ставничая (40.65), Владислав Ижин (38.37) и запорожец Михаил Яворский (36.16).600 м выиграли Анна Орлова (1:41.80) и Назар Садковский (1:34.69) оба – Днепр.Победителями турнира на дистанции 1000 м стали Анастасия Лебедь (2:51.93) и Евгений Кузнецов (2:29.31) оба -Днепр.В секторе прыжков в длину лидировали – Анастасия Кравченко из Днепра (5м34см) и запорожец Вадим Солдатов ( 7м09см)Автор – Ирина Гейм