Накануне новогодне-рождественских праздников представители волонтерской организации "REIN-DNIPRO DEUTSCH-UKRAINISCHER VEREIN" KOBLENZ" передали праздничные подарки детям запорожских военнослужащих.
"И не просто подарки, а каждому ребенку – индивидуальная, подписанная посылка к Новому году", - уточняет начальник штаба первого батальона, майор Милослав Корж.
Игрушки, книги, наборы для рисования, сладости - традиционно передали запорожским нацгвардейцам украинцы, живущие в Германии. Как отмечают запорожские офицеры, уже больше двух лет в воинскую часть 3033 из Германии приходит помощь: тепловизоры, генераторы, форма, спецснаряжение и многое другое. А к Новому году – презенты детям участников АТО.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины выражают огромную благодарность украинской диаспоре в Германии, которая не перестает поддерживать нас – и в нашем лице всю страну. Там, в Европе, наши земляки понимают: в родной Украине идет борьба за независимость и демократический выбор народа. Понимают и стараются оказать поддержку. Это очень важно для нас: и в материальном, и в моральном значении!" - подчеркнул командир первого батальона воинской части 3033, подполковник Максим Перегинец.
"И не просто подарки, а каждому ребенку – индивидуальная, подписанная посылка к Новому году", - уточняет начальник штаба первого батальона, майор Милослав Корж.
Игрушки, книги, наборы для рисования, сладости - традиционно передали запорожским нацгвардейцам украинцы, живущие в Германии. Как отмечают запорожские офицеры, уже больше двух лет в воинскую часть 3033 из Германии приходит помощь: тепловизоры, генераторы, форма, спецснаряжение и многое другое. А к Новому году – презенты детям участников АТО.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины выражают огромную благодарность украинской диаспоре в Германии, которая не перестает поддерживать нас – и в нашем лице всю страну. Там, в Европе, наши земляки понимают: в родной Украине идет борьба за независимость и демократический выбор народа. Понимают и стараются оказать поддержку. Это очень важно для нас: и в материальном, и в моральном значении!" - подчеркнул командир первого батальона воинской части 3033, подполковник Максим Перегинец.
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