На чемпионате Украины по силе хвата "Ukrainian Elite Grip Challenge", который проходил в Мелитополе (Запорожская область) был установлен абсолютный рекорд по силе хвата в сумме многоборья. Его автором стал спортсмен из Киева Роман Загоруйко.
Как сообщала "Индустриалка", на выходных в Мелитополе состоялся I Всеукраинский фестиваль силовых видов спорта "Melitopol Power Weekend". В его рамках состоялся и турнир по силе хвата, участники которого сражались в шести дисциплинах: тяга акселя (IronMind), хаб (Медвежья Лапа), ролинг (IronMind), кирпич (Медвежья Лапа), эскалибур (IronMind), эспандер COC 2.5 (IronMind).
- Мы, как организаторы, пригласили всех лучших хватовиков Украины, в не зависимости от взглядов и убеждений, - отметил Валерий Газаев - председатель Федерации мас-рестлинга Украины. - Постарались создать все условия и благоприятную атмосферу, что бы все сильнейшие спортсмены приехали к нам и выступили. Сразу три спортсмена на чемпионате перешагнули через рубеж в 500 кг в сумме многоборья. Это Роман Загоруйко Роман, Николай Прежин, Сергей Марченко, которые получают звания "Элиты силы хвата Украины"! Отныне, абсолютный рекорд Украины по силе хвата в сумме многоборья составляет 522 кг и принадлежит Роману Загоруйко из Киева!
В целом турнирная таблица Абсолютного чемпионата Украины по силе хвата "Ukrainian Elite Grip Challenge" выглядит так:
1. Загоруйко Роман - 522 кг
2. Прежин Николай - 519 кг
3. Марченко Сергей - 501.5 кг
4. Храмов Анатолий - 479.5 кг
5. Щербенев Юрий - 471 кг
6. Полещук Денис - 460.5 кг
7. Бурковников Яков - 458 кг
8. Апальков Ярослав - 457.5 кг
9. Ушенко Артем - 440 кг
10. Газаев Валерий - 433.5 кг
11. Пулин Виталий - 421 кг
12. Грунский Дмитрий - 418.5 кг
13. Новиков Алексей - 402 кг
Лучшие результаты по упражнениям:
1. Тяга акселя - 185 кг Ушенко Артем
2. Хаб - 32.5 кг Марченко Сергей
3. Ролинг - 110 кг Загоруйко Роман
4. Кирпич - 90 кг Бурковников Яков
5. Эскалибур - 115 кг Марченко Сергей
6. Эспандер COC 2.5 - 41 сек. Пулин Виталий
Ранее стали известны имена победителей соревнования по становой тяге.
Фото предоставлено Валерием Газаевым.
Как сообщала "Индустриалка", на выходных в Мелитополе состоялся I Всеукраинский фестиваль силовых видов спорта "Melitopol Power Weekend". В его рамках состоялся и турнир по силе хвата, участники которого сражались в шести дисциплинах: тяга акселя (IronMind), хаб (Медвежья Лапа), ролинг (IronMind), кирпич (Медвежья Лапа), эскалибур (IronMind), эспандер COC 2.5 (IronMind).
- Мы, как организаторы, пригласили всех лучших хватовиков Украины, в не зависимости от взглядов и убеждений, - отметил Валерий Газаев - председатель Федерации мас-рестлинга Украины. - Постарались создать все условия и благоприятную атмосферу, что бы все сильнейшие спортсмены приехали к нам и выступили. Сразу три спортсмена на чемпионате перешагнули через рубеж в 500 кг в сумме многоборья. Это Роман Загоруйко Роман, Николай Прежин, Сергей Марченко, которые получают звания "Элиты силы хвата Украины"! Отныне, абсолютный рекорд Украины по силе хвата в сумме многоборья составляет 522 кг и принадлежит Роману Загоруйко из Киева!
В целом турнирная таблица Абсолютного чемпионата Украины по силе хвата "Ukrainian Elite Grip Challenge" выглядит так:
1. Загоруйко Роман - 522 кг
2. Прежин Николай - 519 кг
3. Марченко Сергей - 501.5 кг
4. Храмов Анатолий - 479.5 кг
5. Щербенев Юрий - 471 кг
6. Полещук Денис - 460.5 кг
7. Бурковников Яков - 458 кг
8. Апальков Ярослав - 457.5 кг
9. Ушенко Артем - 440 кг
10. Газаев Валерий - 433.5 кг
11. Пулин Виталий - 421 кг
12. Грунский Дмитрий - 418.5 кг
13. Новиков Алексей - 402 кг
Лучшие результаты по упражнениям:
1. Тяга акселя - 185 кг Ушенко Артем
2. Хаб - 32.5 кг Марченко Сергей
3. Ролинг - 110 кг Загоруйко Роман
4. Кирпич - 90 кг Бурковников Яков
5. Эскалибур - 115 кг Марченко Сергей
6. Эспандер COC 2.5 - 41 сек. Пулин Виталий
Ранее стали известны имена победителей соревнования по становой тяге.
Фото предоставлено Валерием Газаевым.
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