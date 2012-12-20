Запорожские католики западного обряда и протестанты продолжают отмечать Рождество Христово.
В воскресенье в рамках областного новогодне-рождественского фестиваля на площади Фестивальной верующие из различных конфессий представили разнообразную программу с рождественскими сценками и колядками.
Как сообщала "Индустриалка", многие горожане вместе с вокалистами исполнили знаменитую песню "Христос народився - славімо його". Перед собравшимися выступали пасторы разных церквей, которые читали Библию и объясняли значимость главного праздника года. Запорожцев приветствовал и епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ о. Ян Собило.
Согреться запорожцы и гости города могли чаем, который в рождественском городке выдавали бесплатно.
Центром рождественских торжеств в Запорожье стал Санктуарий Бога Отца милосердного Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ в Украине. Здесь продолжаются праздничные богослужения. Сегодня, 27 декабря, в день святого Иоанна Апостола и Евангелиста, службы пройдут в 8.00 и 18.00. После их окончания — освящение вина.
28 декабря, в день святых младенцев, убиенных по приказу Ирода, службы в 8.00 и 18.00.
30 декабря, в день святого семейства Иисуса, Марии и Иосифа, службы в 8.00 и 18.00, после их окончания — благословение семей.
31 декабря богослужения пройдут в 8.00 и 18.00. Особенно приветствуется присутствие на вечерней благодарственной литургии за 2016 год.
1 января 2017 года службы состоятся в 8.00, 11.00 и 18.00.
Епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ в Украине Ян Собило поздравляет всех запорожцев с праздниками: "На радостный праздник Рождества Христова и на Новый 2017 год всех жителей Запорожья да благословит Небесный наш Отец. Христос Родился! Славим его!" И приглашает приходить в Санктуарий Бога Отца Милосердного на богослужения.
Фото Натальи Зворыгиной и Елены Поддубной
В воскресенье в рамках областного новогодне-рождественского фестиваля на площади Фестивальной верующие из различных конфессий представили разнообразную программу с рождественскими сценками и колядками.
Как сообщала "Индустриалка", многие горожане вместе с вокалистами исполнили знаменитую песню "Христос народився - славімо його". Перед собравшимися выступали пасторы разных церквей, которые читали Библию и объясняли значимость главного праздника года. Запорожцев приветствовал и епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ о. Ян Собило.
Согреться запорожцы и гости города могли чаем, который в рождественском городке выдавали бесплатно.
Центром рождественских торжеств в Запорожье стал Санктуарий Бога Отца милосердного Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ в Украине. Здесь продолжаются праздничные богослужения. Сегодня, 27 декабря, в день святого Иоанна Апостола и Евангелиста, службы пройдут в 8.00 и 18.00. После их окончания — освящение вина.
28 декабря, в день святых младенцев, убиенных по приказу Ирода, службы в 8.00 и 18.00.
30 декабря, в день святого семейства Иисуса, Марии и Иосифа, службы в 8.00 и 18.00, после их окончания — благословение семей.
31 декабря богослужения пройдут в 8.00 и 18.00. Особенно приветствуется присутствие на вечерней благодарственной литургии за 2016 год.
1 января 2017 года службы состоятся в 8.00, 11.00 и 18.00.
Епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии РКЦ в Украине Ян Собило поздравляет всех запорожцев с праздниками: "На радостный праздник Рождества Христова и на Новый 2017 год всех жителей Запорожья да благословит Небесный наш Отец. Христос Родился! Славим его!" И приглашает приходить в Санктуарий Бога Отца Милосердного на богослужения.
Фото Натальи Зворыгиной и Елены Поддубной
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