- В Запорожской области обычно пенсии выплачиваются с 4 по 25 число месяца в установленную дату выплаты, которая известна каждому пенсионеру, - разъясняет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области. - Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 года включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря. Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января включительно, она будет выплачиваться начиная с 27 декабря.Пенсионерам, которые не смогут получить пенсию за январь на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее начиная с 5 января.Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января, пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты.К слову, и год назад вводилась такая же схема получения январских пенсий.*Из общей численности пенсионеров (597,8 тыс.) в декабре будут профинансированы пенсии за январь 2017 года 240,5 тыс. пенсионерам, в т.ч. 171,8 тыс. пенсионеров - через банковские учреждения и 68,7 тыс. пенсионеров - через почтовые отделения.*На выплату пенсий за январь 2017 года Пенсионным фондом Украины будет направлено в декабре 2016 года 457,4 млн. грн. Такое финансирование осуществляется в рамках утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2016 год.***По всем вопросам, связанным с выплатой пенсий, пенсионеры могут обращаться в главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области (телефон " горячей линии " (061) 213 23 63) или в управление Пенсионного фонда Украины по месту регистрации (получения) пенсии.