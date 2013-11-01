Возле заброшенного Дворца спорта "Орбита" в Запорожье начались работы по подготовке к ремонту.
Две недели назад начали обносить строительными лесами фонтан между ДК "Орбита" и Дворцом спорта "Орбита", а затем стали разбивать асфальт и плиты возле ДС для установки забора.
По данным сайта "Забор", работы ведутся частной фирмой на своем объекте.
Как известно, Дворец спорта находится в частной собственности. И собственники долгое время не собирались заниматься этим объектом. В итоге, здесь два года назад выбили все стекла и внутри поселились бомжи. Чтобы бывший Дворец в центре города не превратился в притон, входы в него заварили металлом.
Еще будучи мэром, Александр Син обещал навести порядок в бывшем ДС и бассейне. Но так ничего и не сделал.
Сейчас здесь появились строители и стартовала подготовка к ремонтным работам. Однако это не понравилось руководству соседнего Дворца культуры.
Заместитель председателя ДК "Орбита" Виктор Кириченко уверяет, что работы начала фирма ОАО "Гамма", однако утверждает, что их руководство даже не поставило в известность администрацию ДК "Орбита" о начале каких-либо работ. При этом работы начались прямо у входа в ДК и администрация будет искать пути выхода на руководство этой ремонтной бригады, чтобы с ними как-то согласовывали фронт работ.
По материалам zp.biz.ua
Фото Александра Прилепы
Две недели назад начали обносить строительными лесами фонтан между ДК "Орбита" и Дворцом спорта "Орбита", а затем стали разбивать асфальт и плиты возле ДС для установки забора.
По данным сайта "Забор", работы ведутся частной фирмой на своем объекте.
Как известно, Дворец спорта находится в частной собственности. И собственники долгое время не собирались заниматься этим объектом. В итоге, здесь два года назад выбили все стекла и внутри поселились бомжи. Чтобы бывший Дворец в центре города не превратился в притон, входы в него заварили металлом.
Еще будучи мэром, Александр Син обещал навести порядок в бывшем ДС и бассейне. Но так ничего и не сделал.
Сейчас здесь появились строители и стартовала подготовка к ремонтным работам. Однако это не понравилось руководству соседнего Дворца культуры.
Заместитель председателя ДК "Орбита" Виктор Кириченко уверяет, что работы начала фирма ОАО "Гамма", однако утверждает, что их руководство даже не поставило в известность администрацию ДК "Орбита" о начале каких-либо работ. При этом работы начались прямо у входа в ДК и администрация будет искать пути выхода на руководство этой ремонтной бригады, чтобы с ними как-то согласовывали фронт работ.
По материалам zp.biz.ua
Фото Александра Прилепы
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