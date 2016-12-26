Причем, если еще несколько лет назад доверчивых граждан облапошивали с помощью писем с яркими картинками и поздравлениями, тисненными " золотыми " буквами, то сейчас аферисты используют достижения технического прогресса — отправляют СМС-сообщение соответствующего содержания....Автору этих строк сообщение " ALI-AVTO” Pozdrovlayem vas! Na vash nomer vipal priz,avto “SKODA-YETI”Info centr po tel. +38(063)283-95-07, +38 (073) 451-65-24 ta na saite: www.alimotor.info” пришло в пятницу, 23 декабря, среди ночи - в 23.07.Понятное дело, от радости я не свалилась в обморок и не бросилась среди ночи звонить по заветным телефонам, выясняя, как заполучить дорогущий подарок. К тому же абсолютно не было сомнений, что это автолохотрон.Но вот на указанный в СМС-ке сайт зашла полюбопытствовать. Прежде всего бросалось в глаза, что акция по розыгрышу автомобилей проходит до 25 декабря (то есть 23-го числа, пусть и поздно ночью, было еще рановато назначать меня " победителем " ). По ссылкам прошла в раздел " акции " и выяснила, что в течение суток " победителю " нужно связаться с представителем фирмы и перевести на указанный им счет 1% от стоимости автомобиля — 6300 грн.Что больше всего поразило — безграмотность организаторов этого лохотрона. Жаль, не сохранила текст их эпистолярного творения — ошибок море! А сегодня хотела еще раз зайти на указанный в СМС-ке адрес, так нет, не получилось — там красуется надпись " Али-Мотор официальный представитель Skoda в Украине. Сайт на обслуживании. Сайт отключен за неуплату " . И эти люди " собирались " подарить мне автомобиль!В интернете полно материалов на эту тему, есть и официальные заявления автомобильных дилеров, которых донимают жертвы аферистов. Они предупреждают, что мошенники создают сайты-подделки, которые потом "приказывают долго жить" - по принципу "Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти".Но вот только лично мне, хоть убейте, непонятно, как взрослые, неглупые люди могут вестись на схемы " Вы выиграли автомобиль " и по доброй воле становиться жертвами "развода", о чем свидетельствует статистика правоохранителей и их постоянные предупреждения!