Запорожцам вместо интернет-услуг предлагали азартные игры. Именно под вывеской интернет-заведения в нашем городе работала целая сеть онлайн казино.
В сети незаконны заведений сотрудники полиции провели обыски, во время которых изъяли 46 единиц игрового оборудования и деньги.
По факту нарушения открыто уголовное производство.
В течение последних трех недель в Запорожской области правоохранители изъяли 534 единицы различного игорного оборудования и открыли17 криминальных производств, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожским патрульным пришлось побегать за воришками.
Читайте также: В Запорожье показали, как елка с опасными игрушками сгорает за несколько минут.
В сети незаконны заведений сотрудники полиции провели обыски, во время которых изъяли 46 единиц игрового оборудования и деньги.
По факту нарушения открыто уголовное производство.
В течение последних трех недель в Запорожской области правоохранители изъяли 534 единицы различного игорного оборудования и открыли17 криминальных производств, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожским патрульным пришлось побегать за воришками.
Читайте также: В Запорожье показали, как елка с опасными игрушками сгорает за несколько минут.
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