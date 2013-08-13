Из-за невнимательности родителей, которые отвлекаются на гостей или приготовления к празднику, дети до двух лет попадают в ожоговое отделение 5-й городской больницы ориентировочно с 21.00 31 декабря или же утром 1 января. Об этом в рамках информационной акции, приуроченной к приближающимся новогодним праздникам, которую проводили специалисты ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, рассказал врач-анестезиолог ожогового отделения Олег Мангуренко.- Часто у родителей под действием алкоголя притупляется чувство ответственности и они не обращают внимание, как дети начинают хватать чашки с кипятком и выворачивать на себя, - отметил Олег Иванович. - Вторая распространенная травма — от обогрева возле открытого огня людьми без определенного места жительства. Они могут находиться в состоянии алкогольного опьянения и травмы у них очень тяжелые. Например, недавно у нас участились травмы у людей, которые греются у вечного огня. Вчера поступил к нам пациент уже повторно с одной и той же травмой. В пятницу мы его выписали, а сегодня ночью он поступил к нам снова с очень тяжелыми ожогами.Если говорить о травмах, полученных в результате использования пиротехнических средств их стало меньше, потому что раньше люди активнее пользовались самодельными приспособлениями. Тогда у людей даже загоралась одежда и они получали серьезные ожоги. Мой совет — поменьше использовать такие приспособления. На моей памяти они даже загорались в кармане и люди получали страшные ожоги бедер. Хочу обратиться к запорожцам и отметить, что если они не будут придерживаться правил техники безопасности, то могут попасть в наше отделение и им будет гарантировано тяжелое и длительное лечение. Поэтому, не рискуйте и берегите себя!В рамках посещения ожогового отделения Олег Иванович провел журналистов по палатам и познакомил с горе-пациентом, который уже второй раз угодил на больничную койку. Мужчина в очень тяжелом состоянии и скорее всего впереди у него операция и месяцы восстановления.В одной из палат врач обратил наше внимание на современную кровать, на которой спала 7-летняя девочка с ожогами ног. Лежа на ней, человек находится как бы в невесомости - нет давления на раны, а это хорошие условия для заживления ожогов.Девочка с мамой находится в больнице уже неделю и пока еще нет четкого заключения врачей, относительно необходимости оперативного вмешательства.- Мы были дома и выключился свет, а на кухне варился бульон, - рассказывает мама Виктория. - Дочка пошла на кухню и случайно перевернула кастрюлю на пол и обожглась. Первые дни у нее была высокая температура, а сейчас уже лучше. Очень надеюсь на скорое выздоровление.В другой палате также находятся двое деток с ожогами. Так, Ариша, которой нет еще и двух лет опустила ручку в кипящую воду, где варилась колбаса. Как рассказал Олег Мангуренко, процесс перевязки ран у таких крох — дело тяжелое, но врачи стараются быть максимально аккуратными. А при необходимости дают детям обезболивающее.Врач обратился ко всем родителям запорожских малышей и призвал их быть внимательными не только в новогодние праздники, но и каждый день, потому что часто — их внимание и забота могут уберечь детей от тяжелого и болезненного лечения.