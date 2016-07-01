В третьем Шевченковском микрорайоне двое парней украли с машины колесо и аккумулятор.
Вот только юным грабителям помешали патрульные. Копы установили личности воришек - ими оказались 16-ти и 19-тилетние парни.
Молодые люди признались в совершении кражи и показали, где стоит ограбленная машина. На место события вызвали следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", запорожским патрульным пришлось побегать за воришками.
Читайте также: В Запорожской области вырубили 13 сосен и голубую ель.
Вот только юным грабителям помешали патрульные. Копы установили личности воришек - ими оказались 16-ти и 19-тилетние парни.
Молодые люди признались в совершении кражи и показали, где стоит ограбленная машина. На место события вызвали следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", запорожским патрульным пришлось побегать за воришками.
Читайте также: В Запорожской области вырубили 13 сосен и голубую ель.
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