Уже не первый год Запорожская епархия проводит акцию "Любовь милосердствует", которая направлена на помощь онкобольным детям
Сегодня, 26 декабря, к этому благому делу присоединились известные запорожские спортсмены, победители и призеры не только всеукраинских соревнований, но также чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. И акция сегодняшняя называлась "Капля сильной крови". Проходила она на областной станции переливания крови.
Сдать кровь для онкобольных детей пришли сегодня заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Вюгар Рагимов, заслуженный мастер спорта Украины по гребле Александр Надтока, заслуженный мастер спорта Украины по дзюдо Инна Черняк, мастер спорта международного класса Украины по самбо и дзюдо Марина Черняк, мастер спорта Украины по легкой атлетике, копье, Владимир Битюцкий, мастер спорта Украины по легкой атлетике, многоборье, Артур Суюнов, кандидат в мастера спорта Украины по футболу Евгений Опанасенко, перворазрядник по легкой атлетике, многоборье, Максим Кливцур.
Евгений Остапенко, футболист луганской "Зари":
- Не первый раз сдаю кровь. Я считаю, что это хорошая акция. Надеюсь, что в дальнейшем больше будет приходить спортсменов, чтобы помочь детям. А я своим примером хочу показать, что сданная нами кровь поможет деткам выздоравливать. Сейчас из нашей команды все в отпуске, по своим городам разъехались, я из команды один сейчас в Запорожье. На предложение сдать кровь откликнулся сразу же, без раздумий.
- У нас сложилась добрая традиция — в рамках благотворительной акции общественно-церковного проекта "Любовь милосердствует" оказывать помощь тяжело больным детям, - сказал в интервью митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, управляющий Запорожской епархией. - Когда мы общались с нашими известными спортсменами, они выступили с инициативой: "Давайте мы поможем — своей кровью поделимся. То есть поделимся частичкой себя, чтобы дети нашего Запорожского региона меньше болели.
- Сложно организовывать такие акции, потому что у спортсменов то соревнования, то спортивные сборы, - говорит заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха. - И вот пришла в голову такая идея — перед Новым годом у спортсменов маленькая пауза, каникулы, поэтому можно было собрать ребят. Правда, даже сейчас не все еще вернулись с соревнований.
Важность такой акции трудно переоценить - мы все, как говорится, ходим под Богом. Для приготовления одной дозы требуется 15 доноров, а ребенку для лечения надо 10 доз — значит, 150 доноров. Где родители их найдут? Вот поэтому сегодня наши именитые спортсмены крови своей для больных деток не пожалели.
Фото и видео автора
Сегодня, 26 декабря, к этому благому делу присоединились известные запорожские спортсмены, победители и призеры не только всеукраинских соревнований, но также чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. И акция сегодняшняя называлась "Капля сильной крови". Проходила она на областной станции переливания крови.
Сдать кровь для онкобольных детей пришли сегодня заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Вюгар Рагимов, заслуженный мастер спорта Украины по гребле Александр Надтока, заслуженный мастер спорта Украины по дзюдо Инна Черняк, мастер спорта международного класса Украины по самбо и дзюдо Марина Черняк, мастер спорта Украины по легкой атлетике, копье, Владимир Битюцкий, мастер спорта Украины по легкой атлетике, многоборье, Артур Суюнов, кандидат в мастера спорта Украины по футболу Евгений Опанасенко, перворазрядник по легкой атлетике, многоборье, Максим Кливцур.
Евгений Остапенко, футболист луганской "Зари":
- Не первый раз сдаю кровь. Я считаю, что это хорошая акция. Надеюсь, что в дальнейшем больше будет приходить спортсменов, чтобы помочь детям. А я своим примером хочу показать, что сданная нами кровь поможет деткам выздоравливать. Сейчас из нашей команды все в отпуске, по своим городам разъехались, я из команды один сейчас в Запорожье. На предложение сдать кровь откликнулся сразу же, без раздумий.
- У нас сложилась добрая традиция — в рамках благотворительной акции общественно-церковного проекта "Любовь милосердствует" оказывать помощь тяжело больным детям, - сказал в интервью митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, управляющий Запорожской епархией. - Когда мы общались с нашими известными спортсменами, они выступили с инициативой: "Давайте мы поможем — своей кровью поделимся. То есть поделимся частичкой себя, чтобы дети нашего Запорожского региона меньше болели.
- Сложно организовывать такие акции, потому что у спортсменов то соревнования, то спортивные сборы, - говорит заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха. - И вот пришла в голову такая идея — перед Новым годом у спортсменов маленькая пауза, каникулы, поэтому можно было собрать ребят. Правда, даже сейчас не все еще вернулись с соревнований.
Важность такой акции трудно переоценить - мы все, как говорится, ходим под Богом. Для приготовления одной дозы требуется 15 доноров, а ребенку для лечения надо 10 доз — значит, 150 доноров. Где родители их найдут? Вот поэтому сегодня наши именитые спортсмены крови своей для больных деток не пожалели.
Фото и видео автора
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