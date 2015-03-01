Сегодня, 26 декабря, к этому благому делу присоединились известные запорожские спортсмены, победители и призеры не только всеукраинских соревнований, но также чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. И акция сегодняшняя называлась " Капля сильной крови " . Проходила она на областной станции переливания крови.Сдать кровь для онкобольных детей пришли сегодня заслуженный мастер спорта Украины по гиревому спорту Любовь Черепаха, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Вюгар Рагимов, заслуженный мастер спорта Украины по гребле Александр Надтока, заслуженный мастер спорта Украины по дзюдо Инна Черняк, мастер спорта международного класса Украины по самбо и дзюдо Марина Черняк, мастер спорта Украины по легкой атлетике, копь е , Владимир Битюцкий, мастер спорта Украины по легкой атлетике, многоборье, Артур Суюнов, кандидат в мастера спорта Украины по футболу Евгений Опанасенко, перворазрядник по легкой атлетике, многоборье, Максим Кливцур.- Не первый раз сдаю кровь. Я считаю, что это хорошая акция. Надеюсь, что в дальнейшем больше будет приходить спортсменов, чтобы помочь детям. А я своим примером хочу показать, что сданная нами кровь поможет деткам выздоравливать. Сейчас из нашей команды все в отпуске, по своим городам разъехались, я из команды один сейчас в Запорожье. На предложение сдать кровь откликнулся сразу же, без раздумий.- У нас сложилась добрая традиция — в рамках благотворительной акции общественно-церковного проекта " Любовь милосердствует " оказывать помощь тяжело больным детям, - сказал в интервью. - Когда мы общались с нашими известными спортсменами, они выступили с инициативой: " Давайте мы поможем — своей кровью поделимся. То есть поделимся частичкой себя, чтобы дети нашего Запорожского региона меньше болели.- Сложно организовывать такие акции, потому что у спортсменов то соревнования, то спортивные сборы, - говорит. - И вот пришла в голову такая идея — перед Новым годом у спортсменов маленькая пауза, каникулы, поэтому можно было собрать ребят. Правда, даже сейчас не все еще вернулись с соревнований.Важность такой акции трудно переоценить - мы все, как говорится, ходим под Богом. Для приготовления одной дозы требуется 15 доноров, а ребенку для лечения надо 10 доз — значит, 150 доноров. Где родители их найдут? Вот поэтому сегодня наши именитые спортсмены крови своей для больных деток не пожалели.Фото и видео автора