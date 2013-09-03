Абсолютным чемпионом турнира по становой тяге, который прошел в рамках I Всеукраинский фестиваль силовых видов спорта "Melitopol Power Weekend", стал спортсмен Ярослав Апальков из Днепра. Отличные результаты показали и другие участники масштабных соревнований.
Как сообщала "Индустриалка", организаторы собрали на одной площадке четыре вида спорта: армлифтинг, мас-рестлинг, силовой экстрим и пауэрлифтинг (становая тяга). Первыми за первенство боролись именно пауэрлифтеры.
- Абсолютным чемпионом стал Ярослав Апальков из Днепра, победив сразу в 3 номинациях - по формуле Уилкса (соотношение между собственной массой атлета и поднятым им весом - авт.) среди юниоров и в открытой возрастной категории, а также в номинации "Чемпион среди чемпионов " за самый большой результат в тяге - 355 кг (личный рекорд), - сообщил председатель Федерации мас-рестлинга Украины Валерий Газаев. - Хочу отметить, что уровень участников был очень солидный. В каждой весовой категории победители показывали результаты уровня мастера спорта Украины и мастера спорта международного класса. На следующий год планируем добавить в программу жим лежа.
А так выглядит полный список призеров соревнований по становой тяге:
Абсолютное первенство среди женщин:
1. Захарова Виктория (Запорожье)
2. Польченко Алина Мелитополь
3. Тищенко наталья (Мелитополь)
Абсолютное первенство среди юниоров:
1. Апальков Ярослав Днепр
2. Полтавец Сергей Бердянск
3. Новиков Алексей Киев
Абсолютное первенство среди ветеранов
1. Дзюба Роман Мелитополь
2. ЗабУла Максим Днепр
3. Калмыков Александр Мелитополь
Абсолютное первенство в открытой возрастной категории:
1. Апальков Ярослав Днепр
2. Ворошилин Роман Бердянск
3. Глушенков Алексей Мелитополь
Чемпион среди Чемпионов (за самый большой поднятый вес)
1. Апальков Ярослав 355 кг
2. Ворошилин Роман 330 кг
3. Дзюба Роман 312.5 кг
Как сообщала "Индустриалка", организаторы собрали на одной площадке четыре вида спорта: армлифтинг, мас-рестлинг, силовой экстрим и пауэрлифтинг (становая тяга). Первыми за первенство боролись именно пауэрлифтеры.
- Абсолютным чемпионом стал Ярослав Апальков из Днепра, победив сразу в 3 номинациях - по формуле Уилкса (соотношение между собственной массой атлета и поднятым им весом - авт.) среди юниоров и в открытой возрастной категории, а также в номинации "Чемпион среди чемпионов " за самый большой результат в тяге - 355 кг (личный рекорд), - сообщил председатель Федерации мас-рестлинга Украины Валерий Газаев. - Хочу отметить, что уровень участников был очень солидный. В каждой весовой категории победители показывали результаты уровня мастера спорта Украины и мастера спорта международного класса. На следующий год планируем добавить в программу жим лежа.
А так выглядит полный список призеров соревнований по становой тяге:
Абсолютное первенство среди женщин:
1. Захарова Виктория (Запорожье)
2. Польченко Алина Мелитополь
3. Тищенко наталья (Мелитополь)
Абсолютное первенство среди юниоров:
1. Апальков Ярослав Днепр
2. Полтавец Сергей Бердянск
3. Новиков Алексей Киев
Абсолютное первенство среди ветеранов
1. Дзюба Роман Мелитополь
2. ЗабУла Максим Днепр
3. Калмыков Александр Мелитополь
Абсолютное первенство в открытой возрастной категории:
1. Апальков Ярослав Днепр
2. Ворошилин Роман Бердянск
3. Глушенков Алексей Мелитополь
Чемпион среди Чемпионов (за самый большой поднятый вес)
1. Апальков Ярослав 355 кг
2. Ворошилин Роман 330 кг
3. Дзюба Роман 312.5 кг
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