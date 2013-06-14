Одной из замечательных традиций запорожской областной федерации дзюдо является турнир на призы Деда Мороза, который всегда проходит в нашем городе в канун Нового Года. Сколько лет этим соревнованиям, затруднился ответить даже вице-президент областной федерации, ЗТУ Андрей Бондарчук – говорит, помнит такой турнир еще со своего детства.В нынешнем году соревнования собрали на татами спорткомплекса Классического приватного Университета более 150 юных спортсменов из Запорожской и Днепропетровской областей. Главная особенность турнира – то что проводят их среди самых юных дзюдоистов. А в гости приглашают самых известных представителей запорожского дзюдо – все для того, чтобы еще больше влюбить ребят в наш замечательный вид спорта, говорят организаторы. Так гостями нынешнего турнира на призы Деда Мороза стали ведущие дзюдоисты Запорожской области и Украины – сестры Инна и Марина Черняк, Станислав Бондаренко, Вадим Синявский. Блестящие показательные выступления ребятам продемонстрировала перспективная запорожская молодежь – Мария Скора, Ашот Балабекян, Владислав Прийма. Ребята не просто показали красоту приемов дзюдо, но и подготовили оригинальный номер, соединив борьбу с танцем.Сами участники турнира, в этот день и соревновались, и участвовали в веселых конкурсах от тренера Полины Скрынниковой и, конечно же, звали главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Дедушка пришел с внучкой Снегурочкой, вручил медали победителям турнира и сладкие подарки абсолютно всем участникам.