На первом в Запорожской области стадионе с полноразмерным искусственным покрытием последнего поколения смогут круглый год тренироваться не только около 300 воспитанников местной ДЮСШ, но и все желающие жители города.Полномасштабное обновление стадиона в Бердянске – это подарок Федерации футбола Украины, которая запустила завод по производству искусственных футбольных покрытий. Для этого, по словам президента ФФУ Андрея Павелко, закуплено оборудование мирового класса. В дальнейшем установку спортивных сооружений планируют производить на условиях софинансирования с территориями.Источник: пресс-служба Запорожского облсовета