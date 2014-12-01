Для невесты факт осуждения любимого к пожизненному заключению не стал препятствием дать согласие на женитьбу. Молодые пообещали всегда любить и быть верными друг другу.Администрация учреждения поздравила счастливую семью и выразила надежду, что у Дмитрия появилась цель, ради которой он приложит все усилия, чтобы вернуться к нормальной жизни.Источник: пресс-служба УГПтСУ в Запорожской области