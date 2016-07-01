В Запорожье патрульные задержали подозреваемых в краже, а также вернули похищенный кабель.
Неравнодушные запорожцы сообщили в полицию о краже кабеля. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции. При появлении копов, грабитель бросились бежать, но их догнали и задержали.
Стражи порядка также нашли около 100 метров срезанного кабеля, а также место, откуда его украли.
Задержанных передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье квартиры грабят часто и цинично.
Читайте также: В Запорожской области самозванка нажилась на старушке.
Неравнодушные запорожцы сообщили в полицию о краже кабеля. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции. При появлении копов, грабитель бросились бежать, но их догнали и задержали.
Стражи порядка также нашли около 100 метров срезанного кабеля, а также место, откуда его украли.
Задержанных передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье квартиры грабят часто и цинично.
Читайте также: В Запорожской области самозванка нажилась на старушке.
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