Об этом специалисты ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области рассказали журналистам в рамках информационной акции, приуроченной к приближающимся новогодним праздникам. Чтобы информация лучше воспринималась, спасатели решили нарядить елку вышеперечисленными игрушками и поджечь.- Это позволит наглядно доказать запорожцам, как опасны бумажные игрушки и мишура, которая во время горения выделяет токсичные вещества, - объяснила заместитель начальника сектора связей со СМИ и работой с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Цивирко. - Когда елка загорается в помещении, люди могут угореть от этого дыма. Хотелось бы, чтобы запорожцы были предельно внимательны в новогодние праздники — не курили в доме и не палили бенгальские огни возле елок.После того, как украшенную елку подпалили, она начала гореть довольно медленно, но потом разгорелась быстрее и большая часть дерева сгорела за несколько минут. Как рассказали прибывшие на место спасатели на пожарной машине, настоящая елка горит не так быстро, как искусственная, которая вспыхивает буквально за секунды.Еще одна опасность, которую несет в себе отвечание Нового года — всевозможные пиротехнические приспособления, а именно: салюты, фейерверки, петарды, фонтаны, конфетти.Как рассказал главный пиротехник театра огней "Юрак" Юрий Ряничев, основная причина травм, которые получают запорожцы из-за использования пиротехники — их неправильная установка.- Если решили делать фейерверк или пускать ракету, то запомните главное правило — ничего не держите руками — оторвет, - рассказал Юрий Ряничев. - Все должно быть установлено в землю, а человек должен находиться на безопасном расстоянии. Очень важно также внимательно читать инструкцию по применению разных приспособлений, а то бывают специалисты, которые устанавливают фейерверк вверх ногами, а потом получают ожоги и травмы. Если использовать все правильно, а также приобретать ракеты и прочую пиротехнику в специализированных магазинах, а не на улице, то риск получить травму исключается.Сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области разместили пиротехнические приспособления с нарушением инструкции по эксплуатации и показали, что из этого может выйти. После запуска осколки и искры разлетаются на 2-3 метра и теоретически могут серьезно поранить несколько человек.- Основная причина пожаров во время новогодних праздников — нарушения правил обращения с огнем и с пиротехникой, - подчеркнул инспектор по пожарной безопасности ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Сергей Мельник. - Мы напоминаем, что пиротехнические изделия должны быть с сертификатами, где будет указан срок использования и детальная инструкция по применению.Мы также советуем внимательно относиться к использованию бенгальских огней — не направлять их в глаза другим людям и не зажигать возле новогодних елочек. Это может привести к травмам и пожарам. Но хочется отметить, что в последние годы мы фиксируем меньше случаев травматизма и ожогов, полученных в результате использования пиротехнических приспособлений. Вероятно, люди научились ими пользоваться или же стали меньше стрелять. Сегодня громкие праздники стали менее актуальными.