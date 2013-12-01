В выходные дни на площади Фестивальной прошел фестиваль уличной еды - "Зимний пикник"
Дарить праздничное настроение и вкусные воспоминания взялись мастера своего дела. 24 и 25 декабря на празднике побывало сотни запорожцев. Кроме зимнего меню, для детей организаторы подготовили мастер-классы, на которых маленькие гости города могли научиться создать собственные новогодние игрушки и, конечно же, вкусно кушать.
Десятки запорожских кафе и ресторанов готовили различные рождественские блюда прямо под открытым небом и предлагали их попробовать посетителям.
Фестиваль уличной еды в Запорожье уже ожидаемое событие, проходит второй год подряд. В этом раз его приурочили к новогодним праздникам.
Кстати, для детей организаторы создали развлекательные зоны, они фотографировались с персонажами новогодних сказок и учились разрисовывать деревянные игрушки.
Источник: tv5.zp.ua
Фото автора и Елены Поддубной
Дарить праздничное настроение и вкусные воспоминания взялись мастера своего дела. 24 и 25 декабря на празднике побывало сотни запорожцев. Кроме зимнего меню, для детей организаторы подготовили мастер-классы, на которых маленькие гости города могли научиться создать собственные новогодние игрушки и, конечно же, вкусно кушать.
Десятки запорожских кафе и ресторанов готовили различные рождественские блюда прямо под открытым небом и предлагали их попробовать посетителям.
Фестиваль уличной еды в Запорожье уже ожидаемое событие, проходит второй год подряд. В этом раз его приурочили к новогодним праздникам.
Кстати, для детей организаторы создали развлекательные зоны, они фотографировались с персонажами новогодних сказок и учились разрисовывать деревянные игрушки.
Источник: tv5.zp.ua
Фото автора и Елены Поддубной
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