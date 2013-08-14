Программу Рождественского концерта учеников детских музыкальных школ, который прошел в Запорожской областной библиотеке для юношества, маленькие пианисты Саша Войко и Тимур Барабан из ЗДМШ №3 открыли циклом новогодних мелодий.
- Педагог талантливых мальчишек Виктория Бутко рассказала историю создания "В лесу родилась елочка" и других популярных новогодних детских песенок, - сообщила "Индустриалке" организатор концерта, библиотекарь Лариса Головко. - Полтора часа талантливые юные актеры сменяли друг друга на импровизированной сцене. Не только играли и пели, но и показывали театральные сценки.
Самым ярким событием концерта стал, пожалуй, чудесно сыгранный отрывок из спектакля "Посторонись с дороги" по пьесе Юрия Боганова театрального коллектива “Диалог" детской школы искусств № 1 (к слову, его премьера состоялась 23 декабря детской школе искусств №1).
"Мы побывали в самом настоящем театре!" - признавались мне юные зрители. Активные читатели областной библиотеки для юношества снова просят приглашать их на новые концерты - в будущем году.
Фото предоставлены Запорожской областной библиотекой для юношества
- Педагог талантливых мальчишек Виктория Бутко рассказала историю создания "В лесу родилась елочка" и других популярных новогодних детских песенок, - сообщила "Индустриалке" организатор концерта, библиотекарь Лариса Головко. - Полтора часа талантливые юные актеры сменяли друг друга на импровизированной сцене. Не только играли и пели, но и показывали театральные сценки.
Самым ярким событием концерта стал, пожалуй, чудесно сыгранный отрывок из спектакля "Посторонись с дороги" по пьесе Юрия Боганова театрального коллектива “Диалог" детской школы искусств № 1 (к слову, его премьера состоялась 23 декабря детской школе искусств №1).
"Мы побывали в самом настоящем театре!" - признавались мне юные зрители. Активные читатели областной библиотеки для юношества снова просят приглашать их на новые концерты - в будущем году.
Фото предоставлены Запорожской областной библиотекой для юношества
- Просмотров: 55
Похожие новости