- Педагог талантливых мальчишек Виктория Бутко рассказала историю создания " В лесу родилась елочка " и других популярных новогодних детских песенок, - сообщила " Индустриалке " организатор концерта, библиотекарь Лариса Головко. - Полтора часа талантливые юные актеры сменяли друг друга на импровизированной сцене. Не только играли и пели, но и показывали театральные сценки.Самым ярким событием концерта стал, пожалуй, чудесно сыгранный отрывок из спектакля " Посторонись с дороги " по пьесе Юрия Боганова театрального коллектива “Диалог " детской школы искусств № 1 (к слову, его премьера состоялась 23 декабря детской школе искусств №1)." Мы побывали в самом настоящем театре! " - признавались мне юные зрители. Активные читатели областной библиотеки для юношества снова просят приглашать их на новые концерты - в будущем году.Фото предоставлены Запорожской областной библиотекой для юношества