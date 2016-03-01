Двое жителей Запорожья пытались передать осужденным, отбывающим наказание в Вольнянской исправительной колонии (№20), почти 13 литров алкоголя.
Нарушителей среди ночи задержали сотрудники охраны под стенами учреждения. Жидкость с резким запахом алкоголя в 25 бутылках по пол-литра, сложенную в сумку, мужчины пытались перебросить через забор колонии, сообщает пресс-служба УГПтС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина сделал тайничок в штанах.
Читайте также: В Запорожской области спецоперация "Заслон" началась с общего обыска.
Нарушителей среди ночи задержали сотрудники охраны под стенами учреждения. Жидкость с резким запахом алкоголя в 25 бутылках по пол-литра, сложенную в сумку, мужчины пытались перебросить через забор колонии, сообщает пресс-служба УГПтС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина сделал тайничок в штанах.
Читайте также: В Запорожской области спецоперация "Заслон" началась с общего обыска.
- Просмотров: 364
Похожие новости