Более 20 народных мастеров из объединения "Запорізький колорит” представляют свои работы в новогоднем городке на площади Фестивальной.
- В Запорожье уже стало традицией приглашать мастеров принимать участие в ярмарках возле новогодних елок, - рассказывает "Индустриалке" председатель городского объединения "Запорізький колорит” Наталья Бабенко. - Это очень хорошо, это в европейских традициях! Прежде всего, приглашение стимулирует мастеров готовиться к новогодне-рождественским праздникам, изучать их традиции.
В воскресенье, 25 декабря, были представлены изделия мастеров "Запорізького колорита” Виктора Бабенко, Ольги и Тараса Германюк, Ольги Пилипенко, Виктора и Лидии Мендюк, Алексея и Раисы Егоровых, Владимира Дузя (их продавала его мама Надежда Ивановна).
Отдельный домик был предоставлен представителям творческого объединения "Цвіт калини”, которым руководит Роза Кутасевич. Здесь можно было увидеть работы Любови Мазневой, Антонины Давыдовой, Елены Мостебродской, Надежэды Ткаченко.
На Фестивальной представлено и традиционное украинское искусство, и современный хенд-майд, запорожцы и гости города могут приобрести также сувениры патриотической направленности.
- Хотелось бы, чтобы к нашим мастерам приходило как можно больше людей. В этом году елки в городе просто необыкновенные! Если в позапрошлом году мы гордились елкой на бульваре Шевченко, в прошлом году добавилась елка на площади Маяковского, то в этом году три замечательные новогодние елки, - делится Наталья Бабенко. - На Фестивальной добавился и целый оригинальный новогодний городок. На этой площади в выходные проводились концерты, различные мероприятия. Так что я хотела бы обратиться ко всем запорожцам — приходите на Фестивальную!
К слову, Наталья Бабенко поблагодарила организаторов городка за условия, в которых работают народные мастера: "Они имеют возможность согреться в домике, попить чай. Такая забота очень трогает, и мастерам, в свою очередь, хочется своими работами поднимать настроение запорожцам и гостям города".
Кстати, народных мастеров можно увидеть и возле других новогодних елок.
Фото автора и Елены Поддубной
- В Запорожье уже стало традицией приглашать мастеров принимать участие в ярмарках возле новогодних елок, - рассказывает "Индустриалке" председатель городского объединения "Запорізький колорит” Наталья Бабенко. - Это очень хорошо, это в европейских традициях! Прежде всего, приглашение стимулирует мастеров готовиться к новогодне-рождественским праздникам, изучать их традиции.
В воскресенье, 25 декабря, были представлены изделия мастеров "Запорізького колорита” Виктора Бабенко, Ольги и Тараса Германюк, Ольги Пилипенко, Виктора и Лидии Мендюк, Алексея и Раисы Егоровых, Владимира Дузя (их продавала его мама Надежда Ивановна).
Отдельный домик был предоставлен представителям творческого объединения "Цвіт калини”, которым руководит Роза Кутасевич. Здесь можно было увидеть работы Любови Мазневой, Антонины Давыдовой, Елены Мостебродской, Надежэды Ткаченко.
На Фестивальной представлено и традиционное украинское искусство, и современный хенд-майд, запорожцы и гости города могут приобрести также сувениры патриотической направленности.
- Хотелось бы, чтобы к нашим мастерам приходило как можно больше людей. В этом году елки в городе просто необыкновенные! Если в позапрошлом году мы гордились елкой на бульваре Шевченко, в прошлом году добавилась елка на площади Маяковского, то в этом году три замечательные новогодние елки, - делится Наталья Бабенко. - На Фестивальной добавился и целый оригинальный новогодний городок. На этой площади в выходные проводились концерты, различные мероприятия. Так что я хотела бы обратиться ко всем запорожцам — приходите на Фестивальную!
К слову, Наталья Бабенко поблагодарила организаторов городка за условия, в которых работают народные мастера: "Они имеют возможность согреться в домике, попить чай. Такая забота очень трогает, и мастерам, в свою очередь, хочется своими работами поднимать настроение запорожцам и гостям города".
Кстати, народных мастеров можно увидеть и возле других новогодних елок.
Фото автора и Елены Поддубной
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