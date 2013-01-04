













- В Запорожье уже стало традицией приглашать мастеров принимать участие в ярмарках возле новогодних елок, - рассказывает " Индустриалке " председатель городского объединения " Запорізький колорит” Наталья Бабенко. - Это очень хорошо, это в европейских традициях! Прежде всего, приглашение стимулирует мастеров готовиться к новогодне-рождественским праздникам, изучать их традиции.В воскресенье, 25 декабря, были представлены изделия мастеров " Запорізького колорита” Виктора Бабенко, Ольги и Тараса Германюк, Ольги Пилипенко, Виктора и Лидии Мендюк, Алексея и Раисы Егоровых, Владимира Дузя (их продавала его мама Надежда Ивановна).Отдельный домик был предоставлен представителям творческого объединения " Цвіт калини”, которым руководит Роза Кутасевич. Здесь можно было увидеть работы Любови Мазневой, Антонины Давыдовой, Елены Мостебродской, Надежэды Ткаченко.На Фестивальной представлено и традиционное украинское искусство, и современный хенд-майд, запорожцы и гости города могут приобрести также сувениры патриотической направленности.- Хотелось бы, чтобы к нашим мастерам приходило как можно больше людей. В этом году елки в городе просто необыкновенные! Если в позапрошлом году мы гордились елкой на бульваре Шевченко, в прошлом году добавилась елка на площади Маяковского, то в этом году три замечательные новогодние елки, - делится Наталья Бабенко. - На Фестивальной добавился и целый оригинальный новогодний городок. На этой площади в выходные проводились концерты, различные мероприятия. Так что я хотела бы обратиться ко всем запорожцам — приходите на Фестивальную!К слову, Наталья Бабенко поблагодарила организаторов городка за условия, в которых работают народные мастера: " Они имеют возможность согреться в домике, попить чай. Такая забота очень трогает, и мастерам, в свою очередь, хочется своими работами поднимать настроение запорожцам и гостям города " .Кстати, народных мастеров можно увидеть и возле других новогодних елок.Фото автора и Елены Поддубной