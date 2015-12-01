В Бердянском районе в питомнике незаконно вырубили 13 сосен, а на базе отдыха в курортном городке - голубую ель.
Двоих лесорубов с соснами задержали сотрудники полиции. Мужчина со своим сыном пытались заработать на лесных красавицах. А поиски похитителя елки продолжаются.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье 660 хвойных деревьев стали ядовитыми.
Читайте также: Когда запорожцам вызывать полицию на елочные базары.
Источник: ПроБердянск
Двоих лесорубов с соснами задержали сотрудники полиции. Мужчина со своим сыном пытались заработать на лесных красавицах. А поиски похитителя елки продолжаются.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье 660 хвойных деревьев стали ядовитыми.
Читайте также: Когда запорожцам вызывать полицию на елочные базары.
Источник: ПроБердянск
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