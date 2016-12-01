63-летняя жительница Хортицкого района Запорожья после тревожного звонка из банка лишилась всех денег со своей карты.
Утром на мобильный телефон женщины позвонили с незнакомого номера. Собеседник заявил, что он работает в банке и сообщил, что карта клиента заблокирована. Чтобы возобновить ее действие, мужчина попросил запорожанку секретную информацию, которую, к слову, никогда не спрашивают настоящие сотрудники банковских учреждений. Беспечность дорого обошлась женщине - с ее карты пропали 8 тыс. грн.
Как писала "Индустриалка", с заблокированной банковской карты жительницы Запорожской области пропали все деньги.
Читайте также: Запорожцам поступают тревожные звонки из "больницы".
Утром на мобильный телефон женщины позвонили с незнакомого номера. Собеседник заявил, что он работает в банке и сообщил, что карта клиента заблокирована. Чтобы возобновить ее действие, мужчина попросил запорожанку секретную информацию, которую, к слову, никогда не спрашивают настоящие сотрудники банковских учреждений. Беспечность дорого обошлась женщине - с ее карты пропали 8 тыс. грн.
Как писала "Индустриалка", с заблокированной банковской карты жительницы Запорожской области пропали все деньги.
Читайте также: Запорожцам поступают тревожные звонки из "больницы".
- Просмотров: 21
Похожие новости