В убийстве 78-летней запорожанки сотрудники полиции подозревают ее родственника.
В ходе следствия была установлено, что 27-летний мужчина поссорился с пенсионеркой. Во время скандала он взял кухонный стул и ударил им женщину по голове.
Подозреваемого опросили, следствие продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина выстрелил себе в голову.
Читайте также: В Запорожском районе ребенок отравился грибами.
В ходе следствия была установлено, что 27-летний мужчина поссорился с пенсионеркой. Во время скандала он взял кухонный стул и ударил им женщину по голове.
Подозреваемого опросили, следствие продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области мужчина выстрелил себе в голову.
Читайте также: В Запорожском районе ребенок отравился грибами.
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