Ушел из жизни известный запорожец Владимир Кириченнко.
Об этом на своей странице в соцстети сообщил президент ккиноклуба "Восхождение" Игорь Гармаш. Владимир Кириченко был первым президентом клуба (с 1977 по 1982 год), возглавлял отряд юных космонавтов на станции юных техников, где в детстве занимался космонавт Олег Скрипочка. В последнее время играл эпизодические роли в Новом театре.
- Идея создания киноклуба "Восхождение" принадлежит журналисту "Индустриального Запорожья" Сергею Колосову, - рассказывал "Индустриалке" на 35-летие киноклуба "Восхождение" Владимир Кириченко. – Он собрал нас на просмотр фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино". Это был 1977 год. А 27 августа мы собрались в кинотеатре "Зірка" на фильм Ларисы Шепитько "Восхождение". Это и есть день рождения киноклуба (тогда он назывался Клуб друзей кино), мы приурочили его ко Дню советского кино. Теперь отмечаем его в День украинского кино, 11 сентября. Когда в 1979 году Шепитько погибла, решили назвать киноклуб – "Восхождение".
"А планировали отметить 70-летие (Владимира Кириченко, он родился 7 октября 1947 года) и 40-летие (киноклуба "Восходение"), - пишет Игорь Гармаш.
Светлая память.
Фото из соцсети
Об этом на своей странице в соцстети сообщил президент ккиноклуба "Восхождение" Игорь Гармаш. Владимир Кириченко был первым президентом клуба (с 1977 по 1982 год), возглавлял отряд юных космонавтов на станции юных техников, где в детстве занимался космонавт Олег Скрипочка. В последнее время играл эпизодические роли в Новом театре.
- Идея создания киноклуба "Восхождение" принадлежит журналисту "Индустриального Запорожья" Сергею Колосову, - рассказывал "Индустриалке" на 35-летие киноклуба "Восхождение" Владимир Кириченко. – Он собрал нас на просмотр фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино". Это был 1977 год. А 27 августа мы собрались в кинотеатре "Зірка" на фильм Ларисы Шепитько "Восхождение". Это и есть день рождения киноклуба (тогда он назывался Клуб друзей кино), мы приурочили его ко Дню советского кино. Теперь отмечаем его в День украинского кино, 11 сентября. Когда в 1979 году Шепитько погибла, решили назвать киноклуб – "Восхождение".
"А планировали отметить 70-летие (Владимира Кириченко, он родился 7 октября 1947 года) и 40-летие (киноклуба "Восходение"), - пишет Игорь Гармаш.
Светлая память.
Фото из соцсети
- Просмотров: 25
Похожие новости