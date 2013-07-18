Об этом на своей странице в соцстети сообщил президент ккиноклуба " Восхождение" Игорь Гармаш. Владимир Кириченко был первым президентом клуба (с 1977 по 1982 год), возглавлял отряд юных космонавтов на станции юных техников, где в детстве занимался космонавт Олег Скрипочка. В последнее время играл эпизодические роли в Новом театре.- Идея создания киноклуба " Восхождение " принадлежит журналисту " Индустриального Запорожья " Сергею Колосову, - рассказывал " Индустриалке " на 35-летие киноклуба " Восхождение " Владимир Кириченко. – Он собрал нас на просмотр фильма " Неоконченная пьеса для механического пианино " . Это был 1977 год. А 27 августа мы собрались в кинотеатре " Зірка " на фильм Ларисы Шепитько " Восхождение " . Это и есть день рождения киноклуба (тогда он назывался Клуб друзей кино), мы приурочили его ко Дню советского кино. Теперь отмечаем его в День украинского кино, 11 сентября. Когда в 1979 году Шепитько погибла, решили назвать киноклуб – " Восхождение " ." А планировали отметить 70-летие (Владимира Кириченко, он родился 7 октября 1947 года) и 40-летие (киноклуба " Восходение " ), - пишет Игорь Гармаш.Светлая память.Фото из соцсети