10-летний житель поселка городского типа Балабино попал в больницу с сильным отравлением.
Как выяснилось, мальчик отравился котлетами, сделанными из грибов, которые члены его семьи собирали сами.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", стала известна причина смерти двух мужчин в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье женщина-водитель не смогла объехать тепловоз.
Как выяснилось, мальчик отравился котлетами, сделанными из грибов, которые члены его семьи собирали сами.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", стала известна причина смерти двух мужчин в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье женщина-водитель не смогла объехать тепловоз.
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