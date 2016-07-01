На Космосе мужчина упал в колодец теплотрассы и самостоятельно выбраться не смог.
На место события вызвали бойцов ГСЧС. Спасатели достали пострадавшего и передали его бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина застрял в люке теплотрассы.
Читайте также: В Запорожье в колодец выбросили щенков.
На место события вызвали бойцов ГСЧС. Спасатели достали пострадавшего и передали его бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина застрял в люке теплотрассы.
Читайте также: В Запорожье в колодец выбросили щенков.
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