В Шевченковском районе Запорожья не разминулись "Тойота" и тепловоз.
Иномарка под управлением женщины врезалась в маневровый локомотив. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справилась с управлением.
В результате столкновения, женщину-водителя зажало в машине и самостоятельно выбраться не смогла.
Освобождать пострадавшую пришлось бойцам ГСЧС. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшую и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области две машины слетели в кювет.
Читайте также: Стали известны подробности двух смертельных аварий в Запорожской области.
Иномарка под управлением женщины врезалась в маневровый локомотив. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справилась с управлением.
В результате столкновения, женщину-водителя зажало в машине и самостоятельно выбраться не смогла.
Освобождать пострадавшую пришлось бойцам ГСЧС. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшую и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области две машины слетели в кювет.
Читайте также: Стали известны подробности двух смертельных аварий в Запорожской области.
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