На автодороге Т-08-03 "Запорожье - Мариуполь" открыто движение для всех транспортных средств без ограничений.
Служба автомобильных дорог в Запорожской области сообщает, что в связи с окончанием работ по текущему среднему ремонта на автодороге Т-08-03 "Запорожье - Мариуполь" км46 + 300 - км58 + 619, 25 декабря было открыто движение для всех транспортных средств без ограничений.
Как писала "Индустриалка", с 5 сентября на период выполнения работ на участке автомобильной дороги "Киев-Мариуполь" км 53 + 500 - км 58 + 600, движение транспорта было перекрыто.
Служба автомобильных дорог в Запорожской области сообщает, что в связи с окончанием работ по текущему среднему ремонта на автодороге Т-08-03 "Запорожье - Мариуполь" км46 + 300 - км58 + 619, 25 декабря было открыто движение для всех транспортных средств без ограничений.
Как писала "Индустриалка", с 5 сентября на период выполнения работ на участке автомобильной дороги "Киев-Мариуполь" км 53 + 500 - км 58 + 600, движение транспорта было перекрыто.
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