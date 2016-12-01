Во дворе запорожанки "поработал" грабитель.
В Заводском районе Запорожья неизвестный мужчина в грязной одежде и резиновых перчатках проник во двор чужого частного дома. Хозяйка дома, заметив грабителя, вызвала полицию.
Как выяснили патрульные, до их приезда мужчина уже успел украсть металлические трубы, но унести их грабителю помешали копы.
На место события вызвали следователей, подозреваемого доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье молодчики ограбили киоск.
Читайте также: В Запорожье посреди улицы у мужчины случился приступ.
В Заводском районе Запорожья неизвестный мужчина в грязной одежде и резиновых перчатках проник во двор чужого частного дома. Хозяйка дома, заметив грабителя, вызвала полицию.
Как выяснили патрульные, до их приезда мужчина уже успел украсть металлические трубы, но унести их грабителю помешали копы.
На место события вызвали следователей, подозреваемого доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье молодчики ограбили киоск.
Читайте также: В Запорожье посреди улицы у мужчины случился приступ.
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