Как сообщили "Индустриалке" в отделе культуры, на выставке в фойе Дворца культуры имени Тараса Шевченко представлено 26 венков, выполненных, в том числе из нетрадиционных материалов. Кроме привычной хвои, шишек, мишуры, елочных игрушек, которые обычно используются для изготовления этого украшения, авторы пустили в ход пластиковые бутылки, крышечки, пакеты, конфеты и даже макароны!- Все веночки выполнены очень тонко и интересно, что еще раз подчеркивает креативность, фантазию наших мелитопольцев! - говорит сотрудница отдела Екатерина Лещенко. - Возрастная категория участников разная, есть работы индивидуальные, есть венки, представленные от учреждений и организаций. Сейчас проходит голосование, которое продлится до 18:00 30 декабря. Три лучшие работы будут названы уже на следующий день, а их авторы получат призы.