На трассах Запорожской области спасателям из кюветов пришлось доставать две машины.
ДТП произошли в Ореховском и Бильмацком районах. Там с дороги слетели "ТАТА" и "десятка". Предварительно, аварии произошли из-за того, что водители не справились с управлением. В обоих случаях машины выехать из кюветов не смогли. Доставать авто пришлось бойцам ГСЧС.
Спасатели с помощью гибкого сцепления и пожарных автомобилей вытащили машины на дорогу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области школьницу сбило авто.
Читайте также: Стали известны подробности двух смертельных аварий в Запорожской области.
ДТП произошли в Ореховском и Бильмацком районах. Там с дороги слетели "ТАТА" и "десятка". Предварительно, аварии произошли из-за того, что водители не справились с управлением. В обоих случаях машины выехать из кюветов не смогли. Доставать авто пришлось бойцам ГСЧС.
Спасатели с помощью гибкого сцепления и пожарных автомобилей вытащили машины на дорогу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области школьницу сбило авто.
Читайте также: Стали известны подробности двух смертельных аварий в Запорожской области.
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