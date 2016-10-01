Первым заместителем прокурора Запорожской области - начальником управления надзора в уголовном производстве назначен Василий Карман. Судя по электронной декларации за 2015 год, ранее Василий Васильевич занимал должность прокурора прокуратуры Харьковской области, откуда в Запорожье, напомним, прибыл нынешний прокурор области Валерий Романов.
К слову, все заместители прокурора Запорожской области - из региональных прокуратур, в которых Валерий Романов работал в последние два года.
Стоит отметить: нынешний первый зам Василий Карман работал в подчинении у Валерия Романова в прокуратурах нескольких областей.
- Судя по информации на сайте ГПУ, в декабре 2014 года Василий Карман был назначен на должность начальника отдела в управлении процессуального руководства в уголовных производствах прокуратуры Харьковской области. Уже в феврале 2015 года Василий Карман исполнял обязанности начальника следственного управления прокуратуры в Днепропетровской области, в апреле 2015 - начальник отдела за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве досудебного расследования преступлений против жизни и поддержки государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Днепропетровской области, - сообщает сайт "Прокурорская правда".
В декабре 2014 года Валерий Романов работал первым заместителем прокурора Харьковской области, в конце декабря был назначен прокурором Днепропетровской области, в этой должности проработал до марта 2015-го, а затем был переведен в прокуратуру Николаевской области, где был назначен заместителем прокурора. С 13 апреля 2016 года и до 19 октября 2016 года - заместитель прокурора Харьковской области.
В начале июня 2015-го в прокуратуру Николаевской области на должность начальника организационно-методического отдела был назначен Василий Карман. Как сообщает "Прокурорская правда", прокурор Николаевской области Вячеслав Кривовяз утверждал, что назначение Василия Кармана было инициировано его заместителем Валерием Романовым, который ранее работал прокурором Днепропетровской области, где на должности начальника отдела за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве досудебного расследования преступлений против жизни и поддержки государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве трудился Василий Карман.
"Он рекомендовал его как высокопрофессионального опытного работника, сказал, что он усилит нашу работу. У меня не было повода не доверять заместителю и мы согласились его перевести в прокуратуру Николаевской области", - сказал Вячеслав Кривовяз".
Вопрос возник потому, что несколько лет назад Василий Карман был участником инцидента в стенах Генпрокуратуры, который стал достоянием общественности. "В 2009 году, работая на должности первого заместителя начальника главного следственного управления ГПУ, устроил пьяный дебош с использованием травматического оружия. В результате пьяной драки прокуроров Карман схлопотал ранение из пистолета в голову, за что получил прозвище "Вася - пуля в рот", - сообщает "Прокурорская правда" со ссылкой на "ОРД". Пуля застряла в голове, ее пришлось вытаскивать врачам в больнице, куда доставили раненого прокурора.
...Нет сомнений, что и в этот раз Валерий Романов инициировал назначение Василия Кармана своим первым заместителем. Карт-бланш на формирование своей команды Валерию Петровичу дал Генеральный прокурор Юрий Луценко, который "убрал" всех заместителей Александра Шацкого — Тараса Дьяченко, Елену Гуртовенко, Дениса Кермана и Петра Черного.
Судя по электронной декларации за 2015 год, новый первый заместитель прокурора Запорожской области Василий Карман, который назначен на должность 23 декабря, — человек небедный. В декларации указаны жена Виктория Васильевна, которая трудится в Генеральной прокуратуре, и дочь Александра. Местом регистрации указан Киев.
Василий Карман задекларировал квартиру в Киеве площадью 108 м2, которая в его собственности с 11 июля 2012 года, правда, указано, что ему принадлежит 50%. В графе "стоимость" написана цифра 19 (? - при. ИЗ).
В собственности Василия Васильевича есть несколько земельных участков в Киевской области — в Ворзеле/Ирпене площадью 1008 м2, оформлен 9 апреля 2002 года, 2500 м2 в Фастовском районе, оформлен 3 мая 2007 года, гараж в Коцюбинском/Ирпене площадью 19,2 м2, оформлен 20 августа 1999 года.
Одна квартира задекларирована женой и дочерью (у каждой в собственности по 50%) - в Коцюбинском/Ирпене, площадью 70,8 м2, оформлена 28 сентября 2004 года (в графе "стоимость" написано 12). Виктория Карман также задекларировала земельный участок в 2500 "квадрата" в Дидившине Фастовского района стоимостью 15275 грн, оформлен 8 августа 2007 года, участок площадью 1469 м2 в Вишняках Фастовского района стоимостью 11429 грн, оформленный в тот же день.
Из ценных вещей Василий Карман задекларировал наручные часы AUDEMARS PGUET в корпусе из золота, которые стали его собственностью 30 октября 2010 года.
Что касается семейного автопарка, то Василий Карман задекларировал Мерседес Бенц Е280 4Matic, 2007 г.в., зарегистрирован 15 октября 2011 года, которым он бесплатно пользуется (владельцем указана Карман Дарья Васильевна). У его жены в собственности старенький Ниссан Сани, 1988 г.в., который в ее собственности с 28 июля 2001 года, и Лексус RX 350, 2008 г.в., зарегистрированный 24 октября 2008 года, которым Виктория Васильевна бесплатно пользуется (собственницей иномарки значится Лазаренко Людмила Федоровна).
Доходы. Судя по декларации, в 2015 году Василий Карман работал в прокуратурах трех областей. В прокуратуре Харьковской области его зарплата составила 70085 грн плюс 2518 грн матпомощи, в прокуратуре Днепропетровской области в виде зарплаты он получил 34 919 грн, в прокуратуре Николаевской области - 13838 грн. Зарплата супруги в Генпрокуратуре за год составила 234721 грн, еще 144123 грн получены ею в виде процентов.
Денежные сбережения семья хранит как в банках, так и дома наличкой. Глава семейства задекларировал 2507 евро в банковском учреждении, а также 19000 евро и 47 000 долларов наличности. Супруга держит в банке 80503 доллара, наличных денег у Виктории Васильевны 105 000 грн и 21000 долларов, у дочки наличных денег 1700 долларов и 9000 гривен.
...Остается добавить, что впервые за много лет все руководство прокуратуры Запорожской области состоит из приезжих, которые ранее в регионе не работали: прокурор области Валерий Романов и первый заместитель Василий Карман до приезда в Запорожье трудились в прокуратуре Харьковской области, заместитель прокурора Юрий Юрченко — в прокуратуре Днепропетровской области, а заместитель прокурора Артур Шаповалов до июля этого года трудился в должности первого заместителя прокурора Николаевской области, но после прихода нового прокурора области написал заявление на увольнение и до Запорожья какое-то время работал в Генпрокуратуре.
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