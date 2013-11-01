Об этом "Индустриалке" сообщил музей и департамент культуры и туризма, национальностей и религий администрации, В этом году в конкурсе " Красота божьего мира " , который проходит с 2013 года, участвуют более 200 детей от 4 до 17 лет из Запорожья и области. Среди любимых сюжетов рисунков – семья, друзья, сказки, праздника, чуда, библейские сюжеты, природа, казачество, Украина.Организаторы выставки-конкурса стали кафедра теории и методики воспитания Запорожского областного института последипломного педагогического образования и кафедра теологии и гуманитарных дисциплин Классического частного университета при поддержке Запорожской епархии Украинской православной церкви.Фото предоставлено департаментом культуры и туризма, национальностей и религий ОГА