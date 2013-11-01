В Запорожском областном художественном музее работает выставка областного конкурса детского рисунка "Красота божьего мира".
Об этом "Индустриалке" сообщил музей и департамент культуры и туризма, национальностей и религий администрации, В этом году в конкурсе "Красота божьего мира", который проходит с 2013 года, участвуют более 200 детей от 4 до 17 лет из Запорожья и области. Среди любимых сюжетов рисунков – семья, друзья, сказки, праздника, чуда, библейские сюжеты, природа, казачество, Украина.
Организаторы выставки-конкурса стали кафедра теории и методики воспитания Запорожского областного института последипломного педагогического образования и кафедра теологии и гуманитарных дисциплин Классического частного университета при поддержке Запорожской епархии Украинской православной церкви.
В художественном музее также открыта выставка армянских художников "Цветы граната", работу которой продлили.
Телефон художественного музея для справок: 233-61-93.
Фото предоставлено департаментом культуры и туризма, национальностей и религий ОГА
Об этом "Индустриалке" сообщил музей и департамент культуры и туризма, национальностей и религий администрации, В этом году в конкурсе "Красота божьего мира", который проходит с 2013 года, участвуют более 200 детей от 4 до 17 лет из Запорожья и области. Среди любимых сюжетов рисунков – семья, друзья, сказки, праздника, чуда, библейские сюжеты, природа, казачество, Украина.
Организаторы выставки-конкурса стали кафедра теории и методики воспитания Запорожского областного института последипломного педагогического образования и кафедра теологии и гуманитарных дисциплин Классического частного университета при поддержке Запорожской епархии Украинской православной церкви.
В художественном музее также открыта выставка армянских художников "Цветы граната", работу которой продлили.
Телефон художественного музея для справок: 233-61-93.
Фото предоставлено департаментом культуры и туризма, национальностей и религий ОГА
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