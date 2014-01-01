Международный литературно-музыкальный фестиваль " Звезда Рождества " проводится в Запорожье пятый год и да е т авторам возможность поделиться своим талантом, искрами творчества со слушателями, обратив их внимание на жизнь души.В сборнике представлены лучшие произведения современных авторов — лауреатов IV фестиваля " Звезда Рождества " , прошедшего в январе 2016 года. Это стихи, рассказы, тексты песен, басни, стихи и сказки для детей писателей из Украины, России, Италии, Германии, Израиля.Литературный конкурс проходил на специально созданном для этого сайте с одноим е нным названием, " Звезда Рождества " , на котором члены жюри обсуждали подборку каждого участника, разбирали, выделяя сильные стороны и указывая на ошибки, давали советы по их исправлению. Участники и посетители сайта могли следить за происходящим и понимать, по каким критериям и как происходит отбор авторов. Можно было задавать вопросы членам жюри и получать ответы, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской православной церкви