В областной универсальной научной библиотеке состоится презентация альманаха IV музыкально-поэтического фестиваля "Звезда Рождества".
Международный литературно-музыкальный фестиваль "Звезда Рождества" проводится в Запорожье пятый год и дает авторам возможность поделиться своим талантом, искрами творчества со слушателями, обратив их внимание на жизнь души.
В сборнике представлены лучшие произведения современных авторов — лауреатов IV фестиваля "Звезда Рождества", прошедшего в январе 2016 года. Это стихи, рассказы, тексты песен, басни, стихи и сказки для детей писателей из Украины, России, Италии, Германии, Израиля.
Литературный конкурс проходил на специально созданном для этого сайте с одноименным названием, "Звезда Рождества", на котором члены жюри обсуждали подборку каждого участника, разбирали, выделяя сильные стороны и указывая на ошибки, давали советы по их исправлению. Участники и посетители сайта могли следить за происходящим и понимать, по каким критериям и как происходит отбор авторов. Можно было задавать вопросы членам жюри и получать ответы, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской православной церкви
Презентация нового альманаха "Звезда Рождества" состоится в областной научной библиотеке (конференц-зал, 4 этаж) во вторник, 27 декабря, в 14.00.
Международный литературно-музыкальный фестиваль "Звезда Рождества" проводится в Запорожье пятый год и дает авторам возможность поделиться своим талантом, искрами творчества со слушателями, обратив их внимание на жизнь души.
В сборнике представлены лучшие произведения современных авторов — лауреатов IV фестиваля "Звезда Рождества", прошедшего в январе 2016 года. Это стихи, рассказы, тексты песен, басни, стихи и сказки для детей писателей из Украины, России, Италии, Германии, Израиля.
Литературный конкурс проходил на специально созданном для этого сайте с одноименным названием, "Звезда Рождества", на котором члены жюри обсуждали подборку каждого участника, разбирали, выделяя сильные стороны и указывая на ошибки, давали советы по их исправлению. Участники и посетители сайта могли следить за происходящим и понимать, по каким критериям и как происходит отбор авторов. Можно было задавать вопросы членам жюри и получать ответы, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской православной церкви
Презентация нового альманаха "Звезда Рождества" состоится в областной научной библиотеке (конференц-зал, 4 этаж) во вторник, 27 декабря, в 14.00.
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