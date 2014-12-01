Мероприятие "Дед Мороз рулит" уже стало доброй предновогодней традицией Запорожья - этот велопробег проходит уже пятый раз.На этот раз участники постарались на славу с подбором костюмов и украшением велосипедов. Особенно заметным и фотографируемым оказался велосипед-олень. Не осталась без внимания и целая семья в тематических костюмах: мама и папа - олени, а дети - Дед Мороз и Снегурочка в повозке."Мы хотим поздравить весь город, всех детей, дарить им сладости и мандаринки, подарки. Также в этом году мы снимаем ролик, благодаря которому, мы хотим поздравить всю Украину. В этом году пробег необычный тем, что он гораздо длиннее чем в прошлые года, так как в этот раз мы еще поедем на Хортицу. Также к нам присоединяются люди не только из Запорожья, но и из области", - рассказал один из организаторов велопробега Роман Стоев."Я уже несколько лет принимаю участие в различных заездах. В этом году чуть больше людей, чем обычно, и очень много детей. Видимо, из-за необычайно теплой погоды для этого времени года. Но хотелось бы все равно больше массовости. Считаю, что всякие мероприятия, веселящие душу человека, а тем более реб е нка, нужны, в том числе и такие. Хотелось бы, чтобы к нам присоединялось как можно больше велосипедистов. Многие ошибочно считают, что велосипед - не зимний вид транспорта. Но это ошибка, нужна просто специальная подготовка, ведь я за день проезжаю 50-100 километров", - поделился участник велопробега Александр.Во время пробега, велосипедисты делали несколько остановок. На площади Маяковского участники мероприятия угощали всех желающих горячим чаем, веселились, танцевали и фотографировались, заражая позитивом и новогодним настроением всех окружающих.Организаторы уверяют, что этот новогодний велопробег не будет последним, ведь именно благодаря этой замечательной традиции, праздник в город приходит на несколько дней раньше.