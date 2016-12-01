Десятки запорожцев пришли на площадь Фестивальную, где на главной сцене проходит выступление объединенного церковного хора, исполняющего рождественские песни.
Многие горожане вместе с вокалистами исполнили знаменитую песню "Христос народився - славімо його". После песен, перед собравшимися выступали пасторы разных церквей, которые читали Библию и объясняли значимость сегодняшнего праздника. Мероприятие проходит в рамках областного новогодне-рождественского фестиваля.
Как писала "Индустриалка", 25 декабря католики западного обряда, большинство патриархатов православных церквей и протестанты отмечают Рождество Христово.
Сегодня на площади также состоится рождественский вертеп, а с 18.00 до 19.00 пройдет общая молитва.
Сейчас на Фествальной работает ярмарка народных мастеров и открыто множество деревянных ларьков со всевозможными вкусностями и горячими напитками. Здесь также есть масса интересных фотозон, а сегодня появился и новый объект – огромная подарочная коробка возле новогодней елки.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье начали отмечать Рождество Христово
Читайте также: Запорожцы на Фестивальной делали селфи и танцевали с Сантой
Фото автора
Многие горожане вместе с вокалистами исполнили знаменитую песню "Христос народився - славімо його". После песен, перед собравшимися выступали пасторы разных церквей, которые читали Библию и объясняли значимость сегодняшнего праздника. Мероприятие проходит в рамках областного новогодне-рождественского фестиваля.
Как писала "Индустриалка", 25 декабря католики западного обряда, большинство патриархатов православных церквей и протестанты отмечают Рождество Христово.
Сегодня на площади также состоится рождественский вертеп, а с 18.00 до 19.00 пройдет общая молитва.
Сейчас на Фествальной работает ярмарка народных мастеров и открыто множество деревянных ларьков со всевозможными вкусностями и горячими напитками. Здесь также есть масса интересных фотозон, а сегодня появился и новый объект – огромная подарочная коробка возле новогодней елки.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье начали отмечать Рождество Христово
Читайте также: Запорожцы на Фестивальной делали селфи и танцевали с Сантой
Фото автора
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