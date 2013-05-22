Недавно закрывшаяся выставка "Художники-дарители современной Украины" стала самой посещаемой в Запорожском областном художественном музее.
Об этом "Индустриалке" сообщила директор музея Инга Янкович. Напомним, что на выставке можно было увидеть картины самых известных авторов страны, в том числе ставшего единственным украинцем, вошедшим в список ста выдающихся гениев современности британской газеты "The Daily Telegraph" Ивана Марчука и самого "дорогого" отечественного художника по результатам торгов на международных аукционах Анатолия Криволапа. Были представлены картины как модернистские, так и реалистические.
Второе место запорожские зрители отдали самой необычной выставке года - "Река-море", ассоциативно переосмысливающая в том числе и тему Крыма, с живописью и инсталляциями Владимира Гулича - единственного запорожского художника, который занимается актуальным искусством.
Третье место – у выставки участниками 1-го всеукраинского пленэра "Запорожский пейзаж".
В областном краеведческом музее, по словам его директора Михаила Мордовского, лидером посещений стала выставка "Сокровища краеведческого музея", также недавно завершившая работу. Здесь можно было увидеть уникальные древние золотые и серебряные украшения, найденные на территории нашего края, начиная со скифского золота 7 века.
А большую выставку народных музыкальных инструментов на базе экспонатов коллекционера Любомира Кушлыка из Львова, занявшую второе место, решили продлить до 14 января.
Третье место завоевала новая постоянно действующая экспозиция "Запорожье на сломе империй: 1914 — 1921 годы". с настоящей махновской тачанкой.
Об этом "Индустриалке" сообщила директор музея Инга Янкович. Напомним, что на выставке можно было увидеть картины самых известных авторов страны, в том числе ставшего единственным украинцем, вошедшим в список ста выдающихся гениев современности британской газеты "The Daily Telegraph" Ивана Марчука и самого "дорогого" отечественного художника по результатам торгов на международных аукционах Анатолия Криволапа. Были представлены картины как модернистские, так и реалистические.
Второе место запорожские зрители отдали самой необычной выставке года - "Река-море", ассоциативно переосмысливающая в том числе и тему Крыма, с живописью и инсталляциями Владимира Гулича - единственного запорожского художника, который занимается актуальным искусством.
Третье место – у выставки участниками 1-го всеукраинского пленэра "Запорожский пейзаж".
В областном краеведческом музее, по словам его директора Михаила Мордовского, лидером посещений стала выставка "Сокровища краеведческого музея", также недавно завершившая работу. Здесь можно было увидеть уникальные древние золотые и серебряные украшения, найденные на территории нашего края, начиная со скифского золота 7 века.
А большую выставку народных музыкальных инструментов на базе экспонатов коллекционера Любомира Кушлыка из Львова, занявшую второе место, решили продлить до 14 января.
Третье место завоевала новая постоянно действующая экспозиция "Запорожье на сломе империй: 1914 — 1921 годы". с настоящей махновской тачанкой.
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