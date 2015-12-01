Именно в этот день 37 лет назад начался ввод советских войск в Афганистан.У памятника военнослужащим, погибшим в Афганистане и других локальных войнах за рубежом, собрались сотни запорожцев. Среди них представители областной и городской власти, общественных организаций, участники боевых действий в Афганистане, депутаты областного и городского советов, военнослужащие, горожане.В торжественном мероприятии принял участие управляющий делами исполнительного комитета Запорожского городского совета Роман Омельянович.- Тридцать семь лет назад началась война в Афганистане. К сожалению, война пришла и на нашу землю. Поэтому сегодня мы пришли не только для того, чтобы почтить память погибших в Афганистане, но и отдать дань уважения тем, кто сейчас находится на передовой. Среди участников АТО много ветеранов Афганистана, которые встали на защиту Украины, - отметил Роман Омельянович.Среди пришедших на мероприятие полковник Борис Сопин, который в Афганистане был майором, начальником штаба 101-го мотострелкового полка, оказался в Афганистане уже в декабре 1979 года и пробыл там два года.Присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся из Афганистана, а также погиб, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Прозвучал троекратный салют.Представители областной и городской власти, ветераны войны в Афганистане и их родственники, запорожцы возложили цветы к памятнику.Отметим, военная операция бывшего СССР в Афганистане продолжалась почти десять лет и завершилась в 1989 году, официальная дата вывода советских войск из Демократической республики Афганистан - 15 февраля 1989 года. Среди участников боевых действий были и запорожцы. За все время войны в Афганистане там погибло 127 человек из Запорожской области, сообщает сайт meria.zp.ua.