Запорожский певец Александр Панайотов, много лет живущий в Москве, вышел в финал российского телешоу "Голос-5".
С первых выпусков пятого сезона "Голоса" зрителям стало понятно, что Александр является одним из фаворитов конкурса.
Александр Панайотов попал в команду Григория Лепса. После последнего выпуска Александр признался, что добился успеха в пятом сезоне благодаря своему наставнику. Артист признается также, что Григорий Лепс, несмотря на свой огромный авторитет, является достаточно чувствительным наставником. Но при этом и требует многого.
Кроме того, Александр Панайотов рассказал зрителям и о своей личной жизни. Как оказалось, артист до сих пор не связан ни с кем отношениями. Звезда "Голоса" рассказывает, что готов отвечать на всякий интерес к своей персоне, и поклонницы могут смело проявлять ему знаки внимания. Возможно, кто-то из них вскоре займет местечко в его сердце.
В финале "Голоса", который пройдет 30 декабря, Александру Панайотовоу предстоит сразиться с исполнителями Дарьей Антонюк, Кайратом Примбердиевым и Сардором Милано.
Источник: wordyou.ru.
С первых выпусков пятого сезона "Голоса" зрителям стало понятно, что Александр является одним из фаворитов конкурса.
Александр Панайотов попал в команду Григория Лепса. После последнего выпуска Александр признался, что добился успеха в пятом сезоне благодаря своему наставнику. Артист признается также, что Григорий Лепс, несмотря на свой огромный авторитет, является достаточно чувствительным наставником. Но при этом и требует многого.
Кроме того, Александр Панайотов рассказал зрителям и о своей личной жизни. Как оказалось, артист до сих пор не связан ни с кем отношениями. Звезда "Голоса" рассказывает, что готов отвечать на всякий интерес к своей персоне, и поклонницы могут смело проявлять ему знаки внимания. Возможно, кто-то из них вскоре займет местечко в его сердце.
В финале "Голоса", который пройдет 30 декабря, Александру Панайотовоу предстоит сразиться с исполнителями Дарьей Антонюк, Кайратом Примбердиевым и Сардором Милано.
Источник: wordyou.ru.
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