Как сообщается на страничке Департамента защиты экономики Нацполиции в соцсети, данный прокурор получил 20 тыс. гривен неправомерной выгоды за затягивание расследования уголовного производства и дальнейшее его закрытия. Открыто "дело" было еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря общей площадью 2 гектара. Задержали работника прокуратуры оперативники совместно с Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины.