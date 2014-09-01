Электронные декларации руководителей пристально изучали активисты антикоррупционной общественной организации " Крадіям по рукам” - чтобы определить, кто из них самый богатый.В пятерку самых-самых " заможних " вошли начальник ГУ ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков, Алексей Кавылин (в рейтинге он значится как и.о. начальника ГФС в Киевской области, куда прикомандирован в октябре), и.о. начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук, и.о. начальника ГУ ГФС в Полтавской области Сергей Садовый и начальник ГУ ГФС во Львовской области Игорь Кондро.Активисты организации насчитали у Алексея Кавылина $477 117 дохода за 2015 год. “За даними декларації, він має квартиру (107,10 кв. м), два гаражі, 5 дорогих годинників (Rolex, Jaeger Lecoultre (50 000 грн), Patek Philippe, F.P. Journe, A. Lange&Sohne) і дві машини (Toyota Camry і Range Rover). Дохід Кавиліна за 2015 рік складає 1 031301 грн.” – комментирует адвокат организации “Крадіям по руках” Ольга Милетич.- Загалом, якщо скласти заощадження, автомобілі і квартири лише п’ятьох найбагатших регіональних начальників, виходить, що вони у середньому всі мільйонери та володіють $2 856 492, 10 автомобілями, 13 квартирами, - удивляется общественный активист ГО “Крадіям по руках” Виктория Кулаковская. - І це все при тому, що, за заявою пана Насірова під час 13-ї щорічної зустрічі YES у Києві, середня зарплатня у ДФС (включаючи премії) – близько 4 000 грн. на місяць (48 тис.на рік, менше 2000 доларів). Навіть якщо припустити, що заробітна плата начальника ГУ ДФС складає в середньому 75-100 тис. на рік, залишається незрозумілим, звідки такі великі задекларовані статки? Звідки у регіональних начальників мільйони доларів? Ми звертаємося до правоохоронних органів перевірити, наскільки законними є джерела доходу державних службовців та чому ці гроші не потрапили до бюджету країни....Давайте попробуем ответить на вопросы, которые возникли у общественных активистов и попытаемся разобраться, как Алексей Кавылин, который на данный момент совмещает две должности - начальника ГУ ГФС в Запорожской области и и.о. начальника ГФС в Киевской области (с 19 октября), стал официальным миллионером.Стоит отметить, что если бы активисты внимательно изучили биографию Алексея Анатольевича (она есть в открытом доступе), то они бы сами, без правоохранителей, частично получили ответ на свой вопрос. Так, до своего назначения в апреле 2014 года и.о. начальником ГУ Миндоходов в Запорожской области Алексей Кавылин более 10 лет проработал в бизнесе, что приносило ему неплохой доход.В послужном списке советника налогового и таможенного дела первого ранга указано, что он работал помощником заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Україна", занимал руководящие должности в коммерческих структурах, входил в наблюдательные советы ПАО "Мостобуд" и консорциуму НПО "Укргідроенергобуд".В декларации начальника ГУ ГФС в Запорожской области (на эту должность Алексей Кавылин был назначен 11 сентября 2014 года) за 2014 год был задекларирован доход в 1 млн 815 тыс. 684 гривен, из которых зарплата составляла 113 544 грн. Основные доходы Алексей Кавылин получил от предпринимательской деятельности — 920 000 грн и отчуждения имущества — 782 140 грн.На момент приезда в Запорожье у начальника налоговой имелась квартира в Киеве площадью 107,1 " квадрата " (в декларации за 2015 год значится, что право собственности на квартиру Алексей Кавылин приобрел 21 января 2013 года) и два гаража — 16,7 м2 и 18 м2 (оба оформлены 23 августа 2012 года), эта же недвижимость указана и в декларации за 2015 год.Аналогичная история и с часами — согласно декларации, четыре штуки приобретены в 2008-2013 годах, т. е. когда Алексей Кавылин еще не был на госслужбе, еще по одним, правда, нет данных, когда они у него появились.Что касается престижных иномарок, то Алексей Кавылин, судя по всему, любитель менять " железных коней " : Range Rover (2013 г.в.) и Toyota Camry (2012 г.в.) зарегистрированы на него в 2015 году с разницей в месяц — 17 июня и 30 июля соответственно. Стоимость иномарок в декларации не указана. В декларации за предыдущий год значится один автомобиль - Range Rover vogue, 2011 г.в., приобретенный за 100 000 грн. Судя по декларациям, Алексей Кавылин продавал автомобили два года подряд: в 2014 году доход от отчуждения имущества составил 782140 грн, в 2015 году — 950 000 грн.Вот чего у главного налоговика области действительно много, так это налички — за 2015 год Алексей Анатольевич задекларировал 3 250 000 грн, 160 тыс. евро и 180 тыс долларов. Все это в комплексе и позволило Алексею Кавылину войти в ТОП-5 самых богатых налоговиков Украины. Кстати, он никогда не скрывал, что на госслужбу пришел из бизнеса, работая в котором сумел стать небедным человеком....Кресло руководителя ГУ ГФС в Киевской области, которое в ранге " и.о. " с 19 октября занимает Алексей Кавылин, освободилось 30 августа — когда был задержан Валерий Богдан, который подозревается в постоянных поборах с предпринимателей и подчиненных. В ходе обысков правоохранители изъяли 68 тыс. долларов, 100 тыс. евро, 1 млн гривен.Когда о его назначении стало известно в Запорожье, многие местные СМИ написали, что Алексей Кавылин уволен с должности начальника ГУ ГФС в Запорожской области. Пресс-службе ведомства даже пришлось давать разъяснение — что в ГУ ГФС в Киевской области Алексей Кавылин находится в командировке.Примечательно, что два человека из его нынешней команды работали вместе с шефом в Запорожье: первый заместитель Елена Фоменко, в 2014 году вернувшаяся из столицы в родное Запорожье, где родилась и выросла, и заместитель Руслан Гришко. В биографической справке Елены Фоменко, кстати, значится, что она с 10.10 2014 года — первый заместитель начальника ГУ ГФС в Запорожской области, а по Руслану Гришко вообще информация отсутствует на сайте киевского главка.- Пока работаю на две области, - рассказал " Индустриалке " и.о. начальника ГУ ГФС в Киевской области Алексей Кавылин. - Вернуться в родное Запорожье хочу, но от меня мало что зависит. Надеюсь на то, что наведу порядок там, куда откомандирован, и вернут назад!