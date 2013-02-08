Шести запорожским спортсменам удалось войти в топ-10 национального рейтинга в своих категориях. В мужском рейтинге четвертое место занял Станислав Бондаренко (+100 кг, тренеры Бондарчук А., Бондарчук Д., Скрынникова П.), десятое - Вадим Синявский (90 кг, тренеры Бондарчук А., Бондарчук Д., Скрынникова П.). В женском высокую третью позицию занимает Марина Черняк (48 кг, тренеры Бондарчук А.В., Лусникова Т.Ю.). Среди спортсменов до 21 года так же на третьем месте Мария Скора (57 кг, тренеры Бондарчук А., Скрынникова П., Сахаров). А среди молодежи до 23 лет – на четвертом месте Сем е н Ракита (100 кг, тренеры Бондарчук А., Скринникова П., Бондарчук Д.).А вот рейтинг женских наставников по итогам 2016 года возглавил вице-президент Запорожской областной федерации дзюдо, Заслуженный тренер Украины Андрей Бондарчук. Он же стал шестым в рейтинге мужских тренеров. А Татьяна Лусникова – восьмая.Главными достижениями Андрея Бондарчука в уходящем сезоне стали три бронзовых медали с международных турниров его ученицы Марина Черняк: две на Гран При в Тбилиси и Алматы, и, самая ценная, - на Мастерсе в Мексике, золото Инны Черняк на Паралимпийских Играх и высокие места остальных воспитанниц на чемпионатах Украины.Как оказалось, Андрей Викторович не знал, что вновь был признан самым лучшим женским тренеров Украины, " Индустриалка " первой принесла эту новость известному запорожскому наставнику.-Да? Я не знал! Значит этот годы мы потрудились хорошо.- Ну конечно то, что Инна Черняк стала паралимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро. Мы очень долго к этому шли. Хотелось бы конечно, чтоб у нас и Марина была с медалью. Но так получилось, что мы без медали. Я думаю, что все впереди. Мы будем готовиться на Токио-2020.- Я знаю, что возраст, но мы будем стараться!- Как вы с ними договорились, замуж не выходить в ближайшие четыре года?- Ни в коем случае! Замуж это не помеха! Но если появятся хороший человек, и они захотят семью – тогда уже все. А нет, то будем договариваться.- У меня да. Будем пробовать.- Стас Бондаренко чуть-чуть не добрался до Рио. Ему травма помешала. Много молодых ребят вошли в сборную страны. Потенциал у нас есть. И я надеюсь, что мы еще услышим новые фамилии в следующем году. Мы открыли в этом году еще один зал дзюдо. Федерация не осталась в стороне – мы закупили татами. И еще сделали одну закупку –в феврале дадим еще 20 татами этому клубу. Положим полностью татами. Наши тренера работают дружной одной семьей, надеемся, что дальше так и будет!С просьбой оценить уходящий год обратились и к Марине Черняк.- Этот год был тяжелый. Подготовка к Олимпиаде, отбор. Но то что я вошла в десятку лучших спортсменов мира это неплохой результат, но всегда хочется лучше. Главное достижение – то что была на Олимпиаде. Говорят, что участвовать в Олимпиаде это уже хорошо. Но хочется уже на следующую Олимпиаду, хочется результат уже лучший. До Олимпиады еще четыре года, не буду загадывать – но есть желание такое. Какой старт станет первым в 2017 году пока точно не скажу. Буду смотреть по форме. Но скорее всего первый турнир будет Гранд-Слэм в Париже.Автор Ирина Гейм