Так, вчера на автомобиле марки " BMW " до контрольного пункта " Чонгар " с аннексированного Крыма прибыл 20-летний житель Геническа.Во время пограничного контроля автомобиля пограничники установили, что доверенность на право управления транспортным средством выдано без владельца, поскольку на момент выдачи документа хозяин автомобиля находился за пределами материковой Украины.В дальнейшем, недействительное поручение и транспортное средство пограничники передали представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий. Об этом сообщает пресс - служба Бердянского пограничного отряда.Также по данному факту пограничники направили сообщение в Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины.