В четверг пограничники Бердянского отряда по предварительной информации и при участии оперативных сотрудников Госпогранслужбы пресекли незаконный промысел водных живых ресурсов в районе Бердянской косы.
Тогда были задержаны 3 граждан Украины и 2 транспортных средства "УАЗ" и "ЗИЛ". Украинцы на промышленном судне марки "Волга", с помощью запрещенных орудий лова осуществили незаконный вылов водных живых ресурсов - 24 камбалы-калкана, 398 пелингасов и 17 осетровых.
После окончательной оценки представителями Азовгосрыбохраны незаконно выловленной рыбы пород осетровых сумма ущерба составила более 1 миллиона 400 тысяч гривен, сообщает пресс - служба Бердянского пограничного отряда.
По данному факту начато уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 249 Уголовного Кодекса Украины.
Фото: пресс - служба Бердянского пограничного отряда.
Тогда были задержаны 3 граждан Украины и 2 транспортных средства "УАЗ" и "ЗИЛ". Украинцы на промышленном судне марки "Волга", с помощью запрещенных орудий лова осуществили незаконный вылов водных живых ресурсов - 24 камбалы-калкана, 398 пелингасов и 17 осетровых.
После окончательной оценки представителями Азовгосрыбохраны незаконно выловленной рыбы пород осетровых сумма ущерба составила более 1 миллиона 400 тысяч гривен, сообщает пресс - служба Бердянского пограничного отряда.
По данному факту начато уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 249 Уголовного Кодекса Украины.
Фото: пресс - служба Бердянского пограничного отряда.
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