У них - у супругов Алексея и Юлии Макаренко из села Гнаровское Вольнянского района - дуэтом все так замечательно получается. Причем, поют они не только народные, но и современные эстрадные песни, под которые в зоне АТО, куда выезжали Макаренко, солдаты пускались в пляс
Я сфотографировал Алексея и Юлию Макаренко в их родном селе Гнаровское, когда открывали детскую площадку - этот подарок для села сделал народный депутат Украины 7-го созыва Александр Дудка. А потом через месяц снимал их на видео в Запорожье - супруги Макаренко, их семейный дуэт "Одна родина", приехал на День города в Запорожье. Хорошо у них дуэтом получается! Вроде, Алексей в дудку играет, но Юлия поет так, что "под ее дудку" все в дуэте спорится!))
Фото и видео автора
Я сфотографировал Алексея и Юлию Макаренко в их родном селе Гнаровское, когда открывали детскую площадку - этот подарок для села сделал народный депутат Украины 7-го созыва Александр Дудка. А потом через месяц снимал их на видео в Запорожье - супруги Макаренко, их семейный дуэт "Одна родина", приехал на День города в Запорожье. Хорошо у них дуэтом получается! Вроде, Алексей в дудку играет, но Юлия поет так, что "под ее дудку" все в дуэте спорится!))
Фото и видео автора
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