Я сфотографировал Алексея и Юлию Макаренко в их родном селе Гнаровское, когда открывали детскую площадку - этот подарок для села сделал народный депутат Украины 7-го созыва Александр Дудка. А потом через месяц снимал их на видео в Запорожье - супруги Макаренко, их семейный дуэт "Одна родина", приехал на День города в Запорожье. Хорошо у них дуэтом получается! Вроде, Алексей в дудку играет, но Юлия по е т так, что "под е е дудку" вс е в дуэте спорится!))Фото и видео автора